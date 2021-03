Lin-Manuel Miranda presenta el tráiler del musical latino "In the Heights"

En la imagen un registro del productor cinematográfico y musical Lin-Manuel Miranda, en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Étienne Laurent/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 14 mar (EFE).- Lin-Manuel Miranda presentó hoy en internet el tráiler de "In the Heights", la esperada adaptación de su musical con mucho sabor latino y que llegará a los cines y a HBO Max de forma simultánea el próximo 18 de junio.

Jon M. Chu ("Crazy Rich Asians", 2019) ha dirigido esta película con guion de Quiara Alegría Hudes que se centra en los sueños, las esperanzas, las vidas y los dilemas de un grupo de hispanos en el emblemático barrio neoyorquino de Washington Heights.

"Tengo que decir que Jon soñó más grande de lo que el resto nos habíamos atrevido a soñar en cuanto al tamaño y el alcance de esto", dijo Miranda en un acto con los medios al que asistió Efe.

Miranda, que figura como productor y actor en la versión cinematográfica de "In the Heights", subrayó que Chu se comprometió con "la autenticidad" latina de esta historia y aseguró que el director quiso presentar una película tan grande como los sueños de sus protagonistas.

"Estoy simplemente entusiasmado con lo que hizo", defendió.

Miranda también recordó que "In the Heights" es "una carta de amor" al barrio de Washington Heights.

Y subrayó que, aunque su identidad ahora esté muy vinculada a la población latina, antes fue también una zona en Nueva York de inmigrantes irlandeses o italianos.

"Siempre ha sido el primer capítulo de muchas historias estadounidenses", explicó.

Por su parte, Chu comentó el valor especial que puede tener una cinta como "In the Heights" tras lo vivido en la pandemia.

"Hemos tenido un año duro, pero esta película tiene mucha alegría, mucha pasión y muchas comunidades que desbordan en cada plano", indicó.

"Y creo que este tráiler evoca eso", añadió.

La versión cinematográfica de "In the Heights" cuenta en su elenco con Anthony Ramos, Melissa Barrera, Corey Hawkins, Jimmy Smits, Dascha Polanco y Lin-Manuel Miranda, entre otros.

El estreno de "In the Heights", que es una gran apuesta de Warner Bros., se vio muy afectado por la pandemia.

En principio iba a llegar a las salas en junio de 2020, pero ese lanzamiento se suspendió por el coronavirus sin que en ese momento se anunciara una nueva fecha.

Posteriormente se dio a conocer que la película vería la luz en junio de 2021 como parte de la estrategia de Warner Bros. de estrenar sus películas de este año en las salas y en la plataforma HBO Max al mismo tiempo.