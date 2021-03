Latinoamérica.- Beltrán Pérez avisa que la adaptación del Pabellón Real como museo no estará para la fecha "prometida" de 2022

26/05/2020 Pabellón Real, en el parque de María Luisa, diseñado por el arquitecto regionalista Aníbal González. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA Ayuntamiento de Sevilla



El Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado este lunes que dado que la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo prevé aprobar este martes la licitación del contrato destinado a la redacción técnica del proyecto promovido para adaptar como museo del regionalismo y de Aníbal González el Pabellón Real de la plaza de América, legado de la exposición iberoamericana de 1929 y diseñado por dicho arquitecto, dicho centro expositivo "no estará listo" para el plazo "prometido" del verano de 2022 dadas las tramitaciones aún pendientes.



Según el portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, este contrato, con un presupuesto de licitación de 39.325 euros, "tiene un plazo de ejecución de tres meses, por lo que suponiendo que, como pronto, dentro de unos cuatro meses se adjudique el contrato, hasta dentro de siete meses no estaría culminada" la redacción del proyecto de obras, a partir de lo cual sería ya licitado el contrato de obras, con su correspondiente tramitación administrativa, adjudicación y posterior periodo de ejecución.



Esta secuencia, según Beltrán Pérez, conduce a la convicción de que "el museo de Aníbal González no abrirá sus puertas ni mucho menos en el verano de 2022, como anunció el Gobierno local, y difícilmente estará listo antes de que Espadas concluya su mandato en mayo de 2023". De este modo, ha lamentado este "nuevo retraso" en el destino de este monumento.



Así, ha reclamado al primer edil, el socialista Juan Espadas, que "deje de mentir con la puesta en valor del patrimonio histórico artístico" de la ciudad. "El patrimonio de Sevilla no puede seguir sufriendo la política absolutamente errática del alcalde socialista. No puede recuperarse a golpe de titular y marketing", ha aseverado, reclamando una vez más la culminación del Plan Director de Patrimonio cuya redacción fue aprobada en 2016 a instancias de una moción del PP, mientras el Gobierno local aseguraba en noviembre del año pasado que dicho documento afronta ya su "fase final" de elaboración.



"En definitiva, la propia realidad desmonta la realidad virtual del equipo de Gobierno socialista", considera el portavoz popular, acusando al gabinete del alcalde, el socialista Juan Espadas, de "retrasos escandalosos" en sus proyectos.



Así, Beltrán Pérez ha criticado que antes de la nueva crisis derivada de la pandemia, con "una situación financiera cómoda", el alcalde no aprovechase "la ocasión de relanzar el patrimonio de la ciudad hacia la excelencia, consumando retrasos, incumplimientos o una pésima gestión como ocurre con el mantenimiento de espacios como el Castillo de San Jorge, con goteras y averías; el Museo de la Cerámica, abandonado, o el Museo Bellver, padeciendo ataques de insectos xilófagos y sin climatización".