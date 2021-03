Las ventas de H&M cayeron un 21 % en el primer trimestre por la pandemia

Logotipo de una tienda de la cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) en Bremenl. EFE/Focke Strangmann/Archivo

Copenhague, 15 mar (EFE).- Las ventas de la cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) cayeron un 21 % interanual, contabilizadas en divisas locales, en el primer trimestre (diciembre-febrero) por la pandemia de coronavirus, informó este lunes la compañía.

La facturación total en ese período ascendió a 40.060 millones de coronas suecas (3.946 millones de euros).

"La evolución de las ventas estuvo fuertemente influida por la situación de la covid-19, con amplias restricciones y que provocaron el cierre de hasta 1.800 tiendas", escribe la firma en un comunicado.

H&M resaltó no obstante que desde comienzos de febrero varios mercados han vivido una reapertura sucesiva y que, al final del trimestre, la cifra de tiendas cerradas había bajado a 1.300, mientras la venta por internet ha seguido desarrollándose de forma muy positiva.

Alemania, principal mercado de H&M, ha reabierto de nuevo de forma parcial las tiendas no esenciales, lo que ha permitido que el número de establecimientos cerrados de la firma sueca cayese a 900 el 13 de marzo.

Las ventas entre el 1 y el 13 de marzo, en divisas locales, subieron un 10 % respecto al mismo período del año anterior, informó el principal rival de la firma de distribución española Inditex.

H&M ganó 1.243 millones de coronas suecas (123 millones de euros) en su último año fiscal (diciembre-noviembre), un 91 % menos, según el balance anual presentado a finales de enero.