La protección contra la malaria, aún más necesaria

ILUSTRACIÓN - Tabletas de profilaxis contra la malaria. La necesidad de protegerse contra la malaria es mayor debido a la propagación de la enfermedad en varias regiones. Foto: Andrea Warnecke/dpa

El coronavirus tiene al mundo en vilo, pero los viajeros no deben perder de vista otras enfermedades infecciosas. Según los expertos, la protección contra la malaria, por ejemplo, ha cobrado aún más importancia en los últimos meses, ya que la enfermedad infecciosa ha aumentado considerablemente en las áreas en las que suele propagarse, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con la llegada al África oriental del mosquito vector, el Anopheles stephensi, procedente del sur de Asia, la enfermedad se puede transmitir incluso en las ciudades y eso es algo que "realmente preocupa", indica el director científico del Centro de Medicina del Viajero (CRM) en Alemania, el profesor universitario Tomas Jelinek,. "Por supuesto, esto también es relevante para los viajeros", inisiste. No obstante, agrega, las buenas precauciones que en general se toman para protegerse del paludismo vuelven a ser importantes en las zonas de alto riesgo, incluida África. No existe ninguna vacuna contra la malaria. Por lo tanto, es esencial una protección constante contra los mosquitos. En zonas de alto riesgo, la profilaxis de la malaria con pastillas puede ser útil. dpa