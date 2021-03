La oposición avanza en el texto para un juicio político al presidente paraguayo

En la imagen, Celso Kennedy. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 15 mar (EFE).- El Partido Liberal, el mayor de la oposición en Paraguay, presentó este lunes el libelo acusatorio para el juicio político que pretende impulsar contra el presidente del país, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez, a quienes señalan de una mala gestión de la pandemia.

Los diputados liberales anunciaron la semana pasada su determinación de promover esa iniciativa en el Congreso, donde podría ser tramitada el miércoles, y pese a la mayoría que dispone en la Cámara Alta el gubernamental Partido Colorado (conservador).

"Con claridad, con contundencia decimos que estamos del lado de la razón y que, aunque exista la posibilidad de no tener mayoría, a veces tener la razón no significa mayoría", afirmó a los medios el diputado liberal Celso Kennedy al presentar el borrador del documento acusatorio a los medios.

Kennedy no aportó detalles sobre el contenido del libelo acusatorio, que será completado esta semana, si bien señaló que girará en torno a un mal desempeño de funciones.

Añadió que para la completa redacción esperan también sugerencias de las organizaciones ciudadanas que desde hace diez días protestan en las calles de Asunción y varios puntos del país para exigir la salida de Abdo Benítez y de Velázquez.

No obstante, explicó que Abdo Benítez y Velázquez serían acusados de forma separada por las responsabilidades específicas de cada uno y aseveró que el número dos del Ejecutivo faltó a su deber de impulsar la reforma del Estado como prometió al Congreso.

"Esta pandemia se volvió mucho más difícil, muchas empresas han quebrado, muchas personas ha quedado sin trabajo, apa rte de lo más grave: muerte de compatriotaspor negligencia del sistema publico". remarcó el legislador.

La iniciativa de juicio parlamentario surgió tras las protestas ciudadanas convocadas en Asunción para denunciar la escasez de medicinas para los pacientes de covid, el colapso de los hospitales. la demora de la llegada de las vacunas y casos de corrupción en el manejo de las compras de insumos para enfrentar a la pandemia.

Las primeras de esas manifestaciones, las más multitudinarias, fueron reprimidas por la Policía, lo que aumentó el malestar ciudadano contra el Gobierno.

Abdo Benítez respondió con cambios ministeriales que fueron considerados cosméticos por la oposición y por esos grupos, que siguen organizando esas protestas, aunque han ido disminuyendo en número de personas.

SIN VOTOS PARA EL JUICIO

El bloque liberal suma 29 escaños en la Cámara Baja, donde se requieren 53 votos para que el proceso sea juzgado en el Senado, en el que también hacen falta dos tercios de 45 miembros para la caída del Gobierno.

A esos votos liberales podrían unirse los de la minoría opositora para totalizar 37, por lo que necesitarán que al menos 16 diputados del Partido Colorado se sumen a la iniciativa.

La clave residiría en el grupo oficialista que es mayoría en Diputados, el que responde al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), que de momento ha mostrado su apoyo al otro sector de los colorados, el que lidera Abdo Benítez.

Paraguay registró hasta este domingo 180.014 contagios y 3.476 decesos por covid-19 de una población de siete millones, en medio de una segunda ola y la declaración de alerta roja sanitaria debido al incremento de casos.

En ese sentido, el Gobierno anunció este domingo mayores restricciones a la movilidad nocturna y la suspensión por dos semanas de las clases presenciales.

Ello mientras la población sigue sin vacunas, que de momento se limitan a unas 27.000, en su mayoría donadas por Chile y destinadas al personal de salud.