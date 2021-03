La cantante puertorriqueña VF7 lanza nuevo video junto a Lunay

Fotografía cedida por Alcover donde aparecen los cantantes puertorriqueños Lunay (i), de 20 años, y VF7 (d), de tan solo 14 años. EFE/ Alcover

San Juan, 15 mar (EFE).- La cantante puertorriqueña VF7, una de las artistas emergentes del género urbano, presentó el video de su canción "Código Secreto", en el que participa como invitado especial su compatriota Lunay, una de las estrellas de la nueva generación del reguetón.

Según dijo este lunes a Efe Victoria Fernández, nombre de pila de VF7, la oportunidad de haber incluido a Lunay en dicha canción, que forma parte de su debutante disco, "Núcleo", le ayudará a "abrir puertas" para seguir cosechando éxitos en su carrera.

"Hace tiempo que queríamos hacer algo juntos, pero no encontrábamos el tema, hasta que llegó 'Código Secreto'", manifestó VF7, de tan solo 14 años, recién cumplidos.

El video se lanzó oficialmente el viernes pasado, mientras que "Núcleo" se publicó el 19 de febrero.

Desde entonces, el video ha sido visto más de 300.000 ocasiones y VF7 ha recibido mensajes de apoyo, tanto de Lunay, como de sus seguidores resaltando la canción.

"Muchos comentarios y mensajes me dan más inspiración para seguir adelante", afirmó la también intérprete de "Amigos falsos", "No le contestes", "Falsas promesas", "Pendientes de mí" y "Chanel".

Según contó VF7, la oportunidad de que Lunay se uniera al tema "Código Secreto" empezó en la entrega de los Premios Lo Nuestro de 2020.

Allí, según rememoró la artista, Lunay le admitió que le había gustado su tema "Extrañándote", lanzado en 2019 y en el que colaboró el puertorriqueño Rauw Alejandro, otra de las estrellas de la nueva generación del reguetón.

"Trabajar con los dos es muy grande para mí, son súper humildes y con muy buena personalidad", resaltó VF7 de sus colegas.

"Esto no se acaba todavía. Ellos me abrieron muchas puertas y estamos aquí metiéndole", añadió la artista, quien cuenta con ya al menos dos millones de seguidores que la escuchan mensualmente en la plataforma de Spotify.

VF7 espera próximamente realizar una gira por México y España.