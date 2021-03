Johnson, "preocupado" por la represión policial en el homenaje a la joven asesinada

Centenares de personas participaron el domingo en una manifestación contra la represión policial, frente al Parlamento británico en Londres (Reino Unido). EFE/ Andy Rain

Londres, 15 mar (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, expresó este lunes su "profunda preocupación" por la represión policial en un acto de homenaje a Sarah Everard, la joven presuntamente raptada y asesinada por un policía cuando caminaba sola hacia su casa en Londres el pasado 3 de marzo.

Johnson se reunirá hoy con la comisaria jefa de la Policía Metropolitana de Londres (Met o Scotland Yard), Cressida Dick, que ha rechazado dimitir pese a las críticas recibidas por la actuación de sus agentes al reprimir el sábado una congregación, en su mayoría de mujeres, en el barrio londinense de Clapham, donde desapareció Everard, de 33 años.

Imágenes difundidas en los medios y las redes sociales muestran cómo los agentes esposaron y se llevaron por la fuerza a algunas de las participantes, después de que el acto hubiera sido desautorizado por la pandemia.

La organización del evento, "Reclamemos estas calles", lamentó que la Met no aceptara su propuesta inicial de consensuar un protocolo que hubiera garantizado una manifestación con respeto a las restricciones sanitarias vigentes.

Johnson presidirá una reunión de la Unidad de Crimen y Justicia del Gobierno, a la que, además de Dick, asistirán la ministra del Interior, Priti Patel, el de Justicia, Robert Buckland, y el director de la Fiscalía general del Estado, Max Hill.

"He hablado con la comisaria de la Policía Metropolitana y se ha comprometido a revisar cómo se gestionó la situación, y la ministra del Interior también ha encargado un informe" al cuerpo de Inspección de la Policía, afirmó el primer ministro.

"La muerte de Sarah Everard debe unirnos en la determinación de erradicar la violencia hacia las mujeres y las chicas, y hacer que todo el sistema de justicia funcione para protegerlas y defenderlas", declaró.

Tras la conmoción causada por las imágenes de la represión policial, Dick, la primera mujer en dirigir Scotland Yard, dijo que lo que le sucedió a Sarah le "horroriza" y le hace "más decidida" a seguir liderando la Met. Aunque no criticó a sus agentes, aceptó que se investigue su actuación.

El portavoz laborista del Interior, Nick Thomas Symonds, ha reprochado hoy al Gobierno conservador responder "con reuniones y consultas" cuando se requieren "actos" para combatir la violencia contra las mujeres, mientras que la portavoz de "Reclamemos estas calles", Anna Birley, ha pedido una reunión con Cressida Dick.

El Partido Laborista ha adelantado además que votará en contra del proyecto de ley debatido hoy en el Parlamento británico sobre policía, delincuencia, sentencias y tribunales, que quiere dar más competencias a la policía en la gestión de protestas.