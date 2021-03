Irlanda suspende temporalmente la administración de la vacuna de AstraZeneca

Una enfermera es vacunada con el preparado de Pfizer BioNTech en un hospital de Dublín. EFE/EPA/MARC O'SULLIVAN /Archivo

Dublín, 15 mar (EFE).- El Gobierno irlandés confirmó este lunes que unas 30.000 personas no serán vacunas esta semana con el preparado de AstraZeneca, después de suspender temporalmente su administración al detectarse cuatro nuevos casos de coágulos sanguíneos en Noruega.

El ministro de Sanidad, Stephen Donnelly, indicó que confía en que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) presentará esta semana un "informe positivo" sobre la vacuna de AstraZeneca, con vistas a incluirla de nuevo en la campaña de inmunización.

El dirigente irlandés aseguró a la cadena pública RTE que los afectados recibirán una "nueva cita" para vacunarse y subrayó que este retraso no "tendrá impacto alguno" sobre el calendario previsto.

La decisión del Gobierno de Dublín, agregó, sigue la recomendación de la Comisión nacional de asesoramiento de inmunización (NIAC), que, a su vez, se basa en nuevos datos "proporcionados por la Agencia del Medicamento Noruega".

La NIAC ha señalado que las autoridades sanitarias noruegas han reportado cuatro nuevos incidentes de coágulos de sangre graves en adultos tras ser inoculados con la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca.

Aunque la NIAC precisó que no se han establecido aún "vínculos entre la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca y estos casos", recomendó suspender "temporalmente" su administración como medida de "precaución".

Donnelly explicó hoy que, desde el comienzo de la campaña de inmunización, se han administrado más de 110.000 dosis de la vacuna de AztraZeneca, en torno al 20 % del total.

Hasta el pasado jueves, las autoridades sanitarias habían vacunado, con todos los preparados disponibles, a 426.819 personas con la primera dosis, mientras que 162.693 ha recibido el segundo pinchazo en Irlanda, que tiene una población de casi 5 millones.