Fútbol/Segunda.- El Almería no puede con el Alcorcón y aprieta la lucha por el ascenso directo a Primera

15/03/2021 Akieme realiza un despeje en el Almería-Alcorcón de LaLiga SmartBank 2020-2021 ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA DEPORTES ALMERÍA LALIGA



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Almería no pudo aprovechar la derrota del líder Mallorca y sólo le recortó un punto tras no pasar del empate sin goles en el Estadio Juegos del Mediterráneo ante el Alcorcón, en el partido que cerró este lunes la vigesimonovena jornada de LaLiga SmartBank.



El conjunto almeriense recibía a un equipo de la parte baja de la clasificación con el objetivo de sumar tres puntos y situarse a dos de los bermellones, pero, pese a ser el dominador del encuentro, se tuvo que conformar con un empate que aprieta la pelea por el ascenso directo con Espanyol, que también tropezó este fin de semana, Leganés y Sporting, que no fallaron, como principales candidatos.



El equipo alfarero, que se queda un punto por encima del descenso, trató de resistir el acoso al que le sometieron los locales y tuvo su mejor opción en el tramo final de la primera mitad por medio de Dani Ojeda. El Almería acosó en el último cuarto de hora y cerca estuvo de llevarse los tres puntos, pero el VAR anuló el gol de Juan Villar en el 85.