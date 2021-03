Fútbol/Primera.- Crónica del FC Barcelona - SD Huesca: 4-1

15/03/2021 Leo Messi celebra su gol en el FC Barcelona-SD Huesca de LaLiga Santander 2020-2021 CATALUÑA ESPAÑA EUROPA DEPORTES BARCELONA LALIGA



El Barça encuentra el rastro del líder



El conjunto catalán se pone a cuatro puntos del Atlético tras ganar (4-1) sin acelerar y con golazos al colista Huesca



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona no desaprovechó la ocasión y se colocó a cuatro puntos del líder Atlético de Madrid en LaLiga Santander 2020-2021 tras golear este lunes por 4-1 a la SD Huesca, rival al que tumbó gracias en buena parte a dos golazos de un Leo Messi de récord y de Antoine Griezmann, y sin la necesidad de apretar el acelerador.



El conjunto de Ronald Koeman sigue dejando muestras de su mejoría para el tramo final del torneo doméstico y no desaprovechó un nuevo empate colchonero para encontrar ya definitivamente su rastro. Lo hizo con una buena primera parte y una segunda más con el freno de mano puesto ante un colista, cuyo intento de resistencia se vino abajo tras dos imponentes zurdazos y que se fue de vacío del Camp Nou pese a que un extraño penalti le hizo tener opciones al descanso, finiquitadas al inicio de la segunda mitad.



Los locales no fueron arrolladores, pero siempre dieron la sensación de tener el partido controlado, sobre todo tras el 1-0, producto de una maravillosa definición del '10', que celebró el igualar los 767 partidos como blaugrana de Xavi Hernández con un preciso y colocado disparo a la escuadra de Álvaro Fernández pasados los diez minutos.



El tanto afianzó el dominio de un Barça, de nuevo con una defensa de tres con De Jong, como en París, junto Mingueza y Lenglet, aunque todos ellos casi jugaron más en campo contrario porque los de Pacheta pese a querer desplegarse bien cuando tenían espacios, prefirieron ordenarse alrededor de su área.



Maffeo gozó de la mejor ocasión visitante para empatar, pero Ter Stegen metió una buena mano abajo y desde ese momento el primer acto sólo tuvo una dirección. Jordi Alba hizo su habitual aparición por el lado izquierdo, aunque al contrario que en El Sadar, se topó con el larguero, preludio de todos modos del segundo golazo de la noche, otro zurdazo a la escuadra, esta vez de un Griezmann demasiado suelto fuera del área.



MINGUEZA ACABA CON LA EMOCIÓN



El larguero evitó el 3-0 minutos después de De Jong, llegador a pesar de jugar en defensa, y cuando los dos contendientes buscaban los vestuarios, el Huesca logró armar una buena contra que acabó en un extraño penalti de Ter Stegen a Rafa Mir. El '9' no falló y dio emoción para los segundos 45 minutos.



Sin embargo, antes de que el conjunto oscense pudiera demostrar ser una amenaza, el Barça encontró en la cabeza de Mingueza la forma de abrir de nuevo brecha. El canterano, convocado por la Sub-21 por primera vez, envió a la red un centro de Leo Messi tras un saque de esquina y le volvió a poner las cosas complicadas a los visitantes.



El colista arriesgó más en busca del gol que le devolviese opciones, ayudado en parte por un rival que, tras las emociones de los últimos días, parecía relajarse un tanto con el marcador y que permitía que los visitantes pudieran asomarse con más asiduidad de la del agrado de Koeman.



Rafa Mir no acertó a empujar a centímetros de la portería un cabezazo de Escriche, un aviso que no despertó tampoco a los blaugranas, que también bajaron el ritmo con los cambios introducidos para dar descanso a jugadores como Dest, De Jong o Griezmann. Sin necesidad de apretar en exceso, el Barça fue dejando pasar los minutos sin excesivos apuros y el tramo final del encuentro fue más de dominio del Huesca, pero donde irrumpió de nuevo la zurda de Rosario para cerrar la goleada y superar ya la veintena de goles.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FC BARCELONA, 4 - SD HUESCA, 1 (2-1, al descanso)



--ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, De Jong (Araujo, min.63), Lenglet; Dest (Moriba, min.69), Busquets, Pedri (Riqui Puig, min.85), Jordi Alba; Dembélé (Braithwaite, min.85), Messi y Griezmann (Trincao, min.69).



SD HUESCA: Álvaro Fernández; Pulido, Siovas, Ínsua (Vavro, min.78); Maffeo (Pedro López, min.78), Ferreiro (Ontiveros, min.78), Doumbia (Seoane, min.60), Mikel Rico, Javi Galán; Mir y Escriche (Sergio Gómez, min.60).



--GOLES.



1-0, minuto 13. Messi.



2-0, minuto 35. Griezmann.



2-1, minuto 45+4. Rafa Mir, de penalti.



3-1, minuto 53. Mingueza.



4-1, minuto 90. Messi.



--ÁRBITRO: Cordero Vega (C.Cántabro). Amonestó a Escriche (min.48) e Ínsua (min.60), por el Huesca.



--ESTADIO: Camp Nou.