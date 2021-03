Fútbol/Champions.- Marco Rose: "Eliminar al City sería algo más que extraordinario"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Borussia Moenchengladbach, Marco Rose, aseguró este lunes que remontar y eliminar al Manchester City inglés de los octavos de la Liga de Campeones tras perder 0-2 en la ida "sería algo más que extraordinario", y también se deshizo en halagos con Pep Guardiola, culpable de que su equipo juegue "un fútbol casi total".



"Eliminar al Manchester City sería algo más que extraordinario. Todos queremos mostrar una buena imagen y luego volver a casa para centrarnos en lo esencial y llevar la temporada a buen puerto", afirmó Rose en la rueda de prensa previa al partido.



El técnico alemán dejó claro que van a Budapest "a ganar un partido de fútbol" y mostró un mensaje más optimista que hace unos días cuando perdieron contra el Augsburgo y reconoció que "no le iba muy bien" ahora jugar ante los de Pep Guardiola. "La declaración la hice poco después de una amarga derrota, pero por supuesto que el partido es importante para nosotros y hemos trabajado mucho de cara a él", aclaró.



"Siempre es importante evaluar bien las cosas. No estamos obteniendo los resultados adecuados, pero ayuda el entrar en los detalles y analizar los aspectos básicos. Tenemos que cambiar pequeñas cosas que nos ayuden a volver a ganar", agregó al respecto.



Además, no se olvidó del poderío del equipo inglés. "Cuando tiene el balón, es increíblemente difícil para cualquier rival. Su presión alta después de perder la posesión es de clase mundial y mueven el balón hacia adelante muy rápidamente. Pep les hace jugar un fútbol casi total", admitió Rose.



"Pep Guardiola es un personaje fantástico. Ha tenido una enorme influencia en el fútbol mundial en los últimos años. También es un apasionado de las cosas más allá del fútbol y es un ser humano increíble", alabó del catalán.