Fútbol/Champions.- Marcelo regresa ante el Atalanta en una lista sin Hazard

El lateral Marcelo Vieira ha entrado en la lista de convocados del Real Madrid para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de este martes ante el Atalanta en el Alfredo Di Stéfano (21.00 horas), donde no estarán los lesionados Eden Hazard, Dani Carvajal, Álvaro Odriozola y Mariano Díaz.



El delantero belga ha sufrido su enésimo problema físico desde su llegada al conjunto blanco, en este caso una lesión muscular en el psoas derecho, y no podrá estar disponible para el técnico Zinédine Zidane. "Son cosas que no se pueden explicar. Espero que sea poca cosa. Algo está pasando. Nunca se ha lesionado en su carrera y esto es nuevo. Queremos que esté bien. Todos le queremos ayudar", reconoció en rueda de prensa.



Así, se une a las ausencias de los laterales Dani Carvajal y Álvaro Odriozola y del delantero Mariano Díaz, todos por lesión, así como a la del sancionado Casemiro. Por su parte, el brasileño Marcelo se ha recuperado de una lesión muscular en el sóleo izquierdo y ha entrado en la lista.



De esta manera, la convocatoria de 19 jugadores la forman Courtois, Lunin, Altube; Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy; Kroos, Modric, Fede Valverde, Isco; Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Vinícius, Rodrygo y Hugo Duro.