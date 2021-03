Fútbol/Champions.- Gasperini: "Es bastante arrogante pensar que podemos ganar sí o sí al Real Madrid"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, consideró "bastante arrogante" el tener la obligación de ganar y de eliminar al Real Madrid en la Liga de Campeones, por lo que se centró en tratar de "hacer un buen partido" ante un rival que ahora es "aún más favorito" que antes de empezar esta eliminatoria de octavos de final.



"Es bastante arrogante pensar que podemos ganar sí o sí al Real Madrid. Esperaremos a estar en el campo para saber cómo contenerles, pero sí queremos hacer un gran partido y espero que eso sea suficiente contra uno de los clubes más laureados de esta competición", advirtió Gasperini en rueda de prensa.



El técnico italiano espera "un partido diferente al de la ida", aunque no cree que haya cambiado el favoritismo. "Antes el Real Madrid era favorito, ahora lo es aún más", admitió. "Queremos dar una buena impresión para hacer un partido lo más competitivo posible y sabemos que sólo nos vale la victoria como resultado para pasar", añadió.



"Hasta ahora ha sido una Champions difícil para nosotros, pero hemos superado un grupo más difícil que el año pasado y lo hemos hecho con 11 puntos. El partido ante el Real Madrid puede dar un punto de inflexión y un peso diferente a la temporada", recalcó Gasperini.



El veterano entrenador también dejó claro que "nunca" han pensado en cambiar su "forma de jugar". "Buscamos crecer a través de conceptos. Luego también puedes 'poner el autobús', pero no está en nuestra filosofía futbolística. Siempre hemos intentado no darnos por vencidos y si nos lo permiten lo haremos de nuevo mañana", comentó el técnico de la 'Dea', que confirmó que el albanés Djimsiti está "recuperado" del golpe que sufrió el viernes.