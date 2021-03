Fútbol.- Pacheta: "Quedan once partidos para sacar cuatro puntos más que tres equipos y veo al equipo estupendo"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la SD Huesca, José Rojo, 'Pacheta', felicitó a su equipo por su partido en el Camp Nou pese a la derrota por 4-1 y aseguró que le ve "estupendo" de cara a los once partidos que les restan para intentar lograr la permanencia en LaLiga Santander.



"Me gusta lo que veo, estamos muy vivos. Nos hemos puesto 2-0 y era difícil meterse en el partido, y lo hemos conseguido, y a punto hemos estado de hacerlo también con 3-1. Ahora empieza lo nuestro, once partidos en los que tenemos que sacar cuatro puntos más que tres equipos y veo al equipo estupendo. Sigo confiando en que nos vamos a mantener", apuntó Pacheta en rueda de prensa tras el partido.



El técnico del conjunto altoaragonés lamentó que estén "encajando muchos goles", pero recordó que dos de ellos fueron "por la escuadra" y calificó como "digno" el partido de los suyos, "fantástico en muchos momentos". "Estoy orgulloso porque ha hecho todo lo entrenado", afirmó el burgalés, que indicó que estuvieron "más duros y bastante compactos" y que tuvieron "muchas llegadas para estar jugando en el Camp Nou".



"Hemos competido ante un rival que está en un momento dulce de juego y el que aparece Messi después de 767 partidos y mete dos goles y da otro. Los chicos se han dejado el alma, pero que olviden rápido este partido y a pensar en Osasuna ya. Esto no nos debe afectar porque hemos hecho cosas demasiado bien para que te afecte un resultado negativo en el Camp Nou", sentenció.