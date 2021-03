Feministas proyectan protestas en la fachada de la casa presidencial de México

Fotografía a un mensaje proyectado en la fachada del Palacio Nacional en referencia al candidato a gobernador de estado Félix Salcedo hoy en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

México, 14 mar (EFE).- Colectivos feministas proyectaron este domingo en la fachada de Palacio Nacional, casa y despacho del presidente de México, protestas contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y abuso sexual, al cargo de gobernador del sureño estado de Guerrero .

Con frases como "AMLO, date cuenta", "Un violador será gobernador", "No + violencia" y "Somos las mujeres, somos una voz colectiva", transmitidas a través de un proyector de luz, las activistas exigieron que el mandatario mexicano rompa el pacto patriarcal y rechace la candidatura de Salgado Macedonio.

En un comunicado distribuido de manera anónima, pidieron que López Obrador deje de descalificar e ignorar las urgencias de las más diversas luchas de las mujeres en México. "Descalificar la violencia en nuestra contra la normaliza", puntualizaron.

"Somos las mujeres de este país, señor Presidente", afirmaron en el documento y dijeron que hablan en nombre de las madres de las hijas que fueron víctimas de feminicidios las mujeres de los pueblos originarios, las migrantes, afromexicanas, las mujeres con discapacidades, las mujeres trans, las muxes.

También representan, dijeron, a las trabajadoras sexuales, las trabajadoras del hogar, las mujeres privadas de su libertad, las mujeres jóvenes, las mujeres mayores, las madres solteras y las mujeres de los más diversos ámbitos laborales.

"Somos también las que ya no están y somos las que marchamos y seguiremos marchando hasta que haya justicia para todas", abundaron.

Exigieron también un acto a la violencia y que el presidente atienda a cada una de las diversas luchas de las mujeres "en este Estado Feminicida".

Aseguraron no ser un partido político, sino mujeres y una voz colectiva.

Y, reiteraron que, la cuarta transformación no es feminista, e incluso refirieron que el gobierno de López Obrador "convirtió a los feminismos en su principal oposición".

El presidente mexicano ha despertado la indignación de las mujeres por respaldar la candidatura a la gubernatura de Guerrero de su aliado, el senador Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y abuso sexual por cinco mujeres.

El mandatario ha levantado críticas del movimiento feminista por desestimar sus protestas y adjudicar los asesinatos de mujeres a lo que él llama "la pérdida de valores" del "periodo neoliberal".

El pasado 2 de marzo, las inconformidades por la candidatura de Salgado Macedonio generaron una protesta por parte de grupos feministas a las afueras del Palacio Nacional, que terminaron en gresca entre la policía y las manifestantes, quienes exigían ser escuchadas por el presidente mexicano.

Además, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, colectivos feministas también repudiaron las aspiraciones al gobierno del senador.

No obstante, López Obrador ha respaldado a Salgado Macedonio, aliado de su movimiento en el sur de México desde hace décadas.

Incluso, ha denunciado que las acusaciones contra el senador de Morena están "fabricadas".

México registró 967 feminicidios en 2020, una cifra casi idéntica a los 969 crímenes por razón de género de un año antes.

La nueva ola feminista en México comenzó a mediados de 2019, cuando tuvo lugar una fuerte protesta en Ciudad de México tras tres casos de supuesto abuso sexual de mujeres por parte de policías y una serie de feminicidios.