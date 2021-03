Estados Unidos.- Las mujeres dominan en una gala de los Grammy marcada por la pandemia y las restricciones

Megan Thee Stallion se alza con el premio a artista revelación y Taylor Swift con el galardón a álbum del año por 'folklore'



La 63ª entrega de los Premios Grammy 2021 ha estado protagonizada sin duda por las mujeres, que se han llevado una gran parte de los premios otorgados este domingo por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, entre las que han sobresalido Megan Thee Stallion y Beyoncé.



Artista revelación, mejor canción de rap y mejor actuación rap han sido los premios que se ha llevado la rapera Megan The Stallion, uno de ellos compartido con Beyoncé --mejor actuación R&B, mejor actuación rap, mejor vídeo musical--, que a su vez se ha convertido en la mujer que más Grammys ha ganado en la historia, con 28, superando los 27 de Alison Krauss.



Dua Lipa --mejor álbum Pop vocal--, Billie Eilish --grabación del año-- y Taylor Swift --álbum del año por 'folklore'-- también están en la lista de galardonadas, mientras que la cantante y compositora estadounidense Gabriella Sarmiento Wilson, conocida artísticamente como H.E.R, se ha alzado con el premio a la canción del año por su tema 'I Can't Breathe'.



También Swift ha marcado un hito, ya que se trata del tercer premio que recibe en la categoría de álbum del año, la estrella de los premios, algo que solo habían conseguido hasta el momento Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon.



En una versión de la gala adaptada a las circunstancias y el contexto de la pandemia, la ceremonia ha tenido un formato semipresencial y ha estado presentada por el comediante Trevor Noah, mientras que ha contado con las actuaciones de Bruno Mars con Anderson .Paak, Megan Thee Stallion con Cardi B, Taylor Swift, Bad Bunny o Miranda Lambert.



Harry Styles, encargado de abrir la ceremonia con Billie Eilish, se ha llevado el premio a mejor actuación de pop en solitario por 'Watermelon Sugar'



Entre los premiados en la ceremonia protagonizan la lista de los latinos que han recibido un galardón Natalia Lafourcade --mejor álbum de música regional mexicana--, Bad Bunny --mejor álbum de pop latino o alternativo-- y Fito Páez --mejor álbum de rock latino o alternativo--.