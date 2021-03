El sector financiero salva al Hang Seng, que avanza un tímido 0,33 %

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Pekín, 15 mar (EFE).- El sector financiero salvó hoy una jornada de vaivenes en la Bolsa de Hong Kong, cuyo índice de referencia, el Hang Seng, cerró la sesión con un tímido avance del 0,33 %.

El selectivo hongkonés terminó en los 28.833,76 puntos, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, cedió un 0,26 %.

Tres de los cuatro subíndices del parqué cerraron en verde: Finanzas (2,03 %), Inmobiliario (0,87 %) y Servicios (0,71 %).

Por contra, el de Comercia e Industria perdió un 1,24 %.

En el sector financiero, ganancias para los bancos China Construction Bank (3,28 %), ICBC (2,19 %), Bank of China (2,11 %) y el grupo HSBC (1,64 %).

Buena jornada también para las aseguradoras, con avances del 4,17 % para AIA, del 0,98 % para Ping An y del 0,49 % para China Life.

Las energéticas recuperaron terreno con aumentos para Sinopec (3,71 %), CNOOC (1,56 %) y Petrochina (0,66 %).

Mala jornada para la tecnológica Tencent, que se dejó un 3,46 %, o para el grupo Alibaba, que cedió hoy un 2,04 %.

Por contra, Xiaomi se alzó como la vencedora de la jornada tras sumar un 7,03 %.

Entre las empresas estatales de telecomunicaciones, China Mobile sumó un 0,1 % y China Unicom, un 0,22 %.

En el ramo inmobiliario destacaron las ganancias de títulos como China Resources Land (5,15 %), y New World Development (2,01 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 193.680 millones de dólares de Hong Kong (24.940 millones de dólares, 20.910 millones de euros).