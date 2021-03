El Santos buscará en Caracas rematar la faena

Jugadores de Santos celebran un gol de Vinicius Lourenco, el pasado 9 de marzo de 2021, en un partido de la Copa Libertadores entre Santos y Deportivo Lara en el estadio Vila Belmiro en Santos (Brasil). EFE/Guilherme Dionizio

Caracas, 15 mar (EFE).- El Santos de Brasil buscará este martes rematar la faena y avanzar a la tercera fase de la Copa Libertadores, cuando visite en Caracas al Deportivo Lara, equipo al que venció por 2-1 en el partido de ida celebrado hace una semana.

El equipo que dirige el argentino Ariel Holan llega a Caracas para reafirmar el dominio que demostró en la cancha en el partido pasado y buscar, como mínimo, un empate que le permita asegurar su clasificación.

El Peixe, sin embargo, disputará el partido sin la participación de sus dos delanteros titulares, Kaio Jorge y Marinho. El primero no podrá jugar por estar recuperándose de una lesión en la espalda y el segundo por continuar en proceso de recuperación física tras haber contraído la covid-19.

Como delantero titular, ha sido incluido el venezolano Yeferson Soteldo, que no juega en un club de su país natal desde 2016.

Entretanto, el Deportivo Lara no tiene bajas, aunque este será apenas su segundo partido en la temporada y lo disputará en un estadio que no es su sede en Barquisimeto, en el céntrico estado Lara, por la pandemia de covid-19.

Los larenses, que se encuentran este lunes reforzando su entrenamiento, tienen la oportunidad de pasar a la siguiente fase si consiguen marcar una diana y mantener a su rival sin goles.

El técnico de los locales, el también argentino Martín Brignani, espera que durante este partido el equipo aproveche la ventaja que tiene al jugar en Venezuela y mejore el ataque contra sus contrincantes.

"Esperemos poder cerrar una buena serie en Venezuela", dijo Brignani tras finalizar el partido de ida en Brasil, donde se mostró "contento", pero no "satisfecho" por lo logrado por su equipo, pues, según dijo, el Santos, "es una potencia a nivel suramericano".

El vencedor en este duelo se medirá con el ganador de la eliminatoria que disputan el Universidad de Chile y el San Lorenzo argentino en una tercera ronda que definirá a uno de los clasificados a la fase de grupos. ·

· Alineaciones probables:

Santos: Joao Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Sandry, Gabriel Pirani o Vinicius Balieiro, Jean Mota; Ángelo, Yeferson Soteldo.

Entrenador: Ariel Holan.

Deportivo Lara: Luis Curiel; Daniel Carrillo, Víctor Sifontes, Jonathan España, Henry Pernía; Luis Vargas, Jesús Bueno, Javier García, César González; Ángel Sánchez, Johan Arrieche.

Entrenador: Martín Brignani.

Árbitro: El uruguayo Andrés Matonte, auxiliado por sus compatriotas Carlos Barreiro y Horacio Ferreiro.

Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, Caracas.

Hora: 18.15 hora local (21.15 GMT).