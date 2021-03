El expresidente Li dice que Keylor Navas insinuó perder partidos si seguía Pinto

En la imagen un registro del expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Eduardo Li , en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 15 mar. (EFE).- Eduardo Li, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol afirmó este lunes que el portero Keylor Navas llegó a advertir que la selección absoluta perdería intencionalmente partidos si el colombiano Jorge Luis Pinto seguía como entrenador después del Mundial de Brasil 2014.

Li, quien presidía la Federación en el 2014, declaró este lunes como testigo de la parte acusada en un juicio por una querella interpuesta por los jugadores Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges contra los exfederativos Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román, por una presunta difamación.

El caso se remonta a 2018 cuando Gutiérrez dijo en programas de Radio Monumental y de Radio Columbia que esos futbolistas habían amenazado, en una reunión en la que él no estuvo, con perder partidos adrede si Pinto permanecía en el cargo después del Mundial de Brasil 2014 en el que Costa Rica tuvo su mejor desempeño histórico.

Eduardo Li señaló este lunes a Keylor Navas como el jugador que dijo eso durante una reunión que sostuvieron tras la participación en la Copa del Mundo y en la que también estuvieron presentes Ruiz, Borges y Álvaro Saborío como capitanes del equipo, así como el entonces tesorero Rodolfo Villalobos, quien es el actual presidente de la Federación.

Li declaró en el juicio que en la reunión él le dijo a los futbolistas que la intención de la Federación era renovar el contrato con Pinto y fue allí cuando, según su versión, Navas mencionó una cláusula del contrato del seleccionador que indica que perder tres partidos consecutivos era causa para rescindir el contrato.

Además, Li dijo que Bryan Ruiz comunicó que estaba dispuesto a no seguir en la selección si Pinto se mantenía en el puesto.

El expresidente afirmó que solo Navas mencionó el asunto de perder partidos.

El juicio comenzó el pasado viernes en un tribunal de San José y ese día declararon Navas, desde París, y Ruiz, quienes negaron haber amenazado con perder partidos intencionalmente y aseguraron que las declaraciones de los dirigentes afectaron su dignidad e imagen.

Ruiz confirmó que en esa reunión comunicó que se apartaría de la selección si Pinto continuaba debido al supuesto trato irrespetuoso del exseleccionador de Colombia y Honduras hacia los futbolistas.

Borges declaró este lunes desde España y para el martes está programado recibir la declaración de Pinto, también de manera remota.

En el Mundial de Brasil 2014 Costa Rica firmó al mando de Pinto su más brillante presentación en mundiales al alcanzar los cuartos de final de forma invicta. Solo quedó eliminada en la tanda de penaltis frente a Holanda.

Tras ese Mundial, la Federación Costarricense no renovó a Pinto y el entrenador afirmó que había sido traicionado.

Posteriormente hubo una polémica, ya que varios jugadores relataron a la prensa malos tratos e irrespeto del entrenador tanto hacia los futbolistas como a trabajadores de la Federación.