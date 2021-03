El español Santiago Colomo, nominado al Óscar a mejores efectos especiales

EFE/EPA/Paul Buck/ Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 15 mar. (EFE).- El español Santiago Colomo ("The One and Only Ivan") logró este lunes la nominación al Óscar a mejores efectos especiales, que se entregará en Los Ángeles (EE.UU.) el próximo 25 de abril en un formato adaptado a la pandemia.