El Deportes Tolima aprovecha revés del Deportivo Cali y es nuevo líder

Con goles de John Narváez, Sergio Mosquera y Yohandry Orozco, el Deportes Tolima se impuso 3-2 sobre Jaguares y asumió la punta del fútbol en Colombia. En la imagen el registro de otra de las celebraciones del Tolima. EFE/Jorge Cuellar/Archivo

Bogotá, 14 mar (EFE).- El Deportes Tolima superó por 3-2 a los Jaguares con lo que le quitó el liderato de la Liga colombiana que estaba en poder del Deportivo Cali que perdió el derby con el América de Cali por 0-2.

Los Pijaos tienen los mismos puntos que los Azucareros, 23, pero ganan la posición porque tiene mayor cantidad de goles a favor, 10. Además, tienen un partido pendiente.

Los goles de la victoria fueron de John Narváez, Sergio Mosquera y Yohandry Orozco. Por los Jaguares marcaron Eduardo Sosa y el argentino Pablo Bueno.

EN FRANCO ASCENSO

El Deportivo Independiente Medellín sigue en franco ascenso en la liga colombiana de fútbol. El equipo dirigido por Hernán 'El Bolillo' Gómez se impuso a domicilio este domingo por 2-0 en el duelo frente a las Águilas Doradas de Rionegro.

El Poderoso de la Montaña se puso adelante muy temprano gracias a la mala fortuna de Carlos Andrés Ramírez, que encajó un gol en su propio arco en el primer minuto del partido.

Aumentó la cuenta el cartagenero Jaen Pineda. En una gran jugada colectiva Arboleda desequilibró por la banda izquierda y centró al segundo palo donde llegó Pineda para anotar debajo del arco.

A pesar de que las Águilas Doradas, dirigido por el venezolano Francesco Stifano Garzone, generó más opciones de gol y dominó en la posesión de la pelota, pero no logró finiquitar las oportunidades que tuvo.

El Medellín tiene 20 puntos y es séptimo de forma provisional a falta de tres partidos para cerrar la fecha del torneo, mientras tanto, las Águilas Doradas no levanta cabeza y no conoce la victoria hace 8 partidos.

EL CLÁSICO DE CALI FUE ROJO

En el inicio de la fecha, el América de Cali acabó con el invicto de Deportivo Cali en el clásico de la ciudad. El equipo dirigido por el argentino Juan Cruz Real ganó por 2-0 al once del técnico uruguayo Alfredo Arias y está cerca de entrar al grupo de los ocho mejores.

Además de llevarse los tres puntos, que le vienen muy bien, los Diablos Rojos le quitaron un invicto de 11 fechas a sus rivales de patio gracias a un doblete del veterano Adrián Ramos.

Tuvieron una noche sobresaliente los delanteros Santiago Moreno y Yesus Cabrera que, junto con Ramos, formaron un tridente que le amargó la vida a la defensa del Cali.

El América de Cali quedó con 18 puntos, en tanto que el Cali se quedó con 23 unidades.

MILLONARIOS SIGUE EN RACHA

El Millonarios de Bogotá, comandado por el entrenador Alberto Gamero, siguió su buen momento en el campeonato colombiano al alcanzar su cuarta victoria consecutiva en condición de visitante.

Los embajadores vencieron al Patriotas de Boyacá por 2-0 en el Estadio La Independencia de Tunja y están a un solo punto de los líderes (22 unidades).

Este resultado es muy importante para llegar con los ánimos en alza para el duelo frente a Atlético Nacional, uno de sus rivales históricos, en la próxima fecha de la competencia.