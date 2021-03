EEUU.- Detenidos dos individuos acusados de agredir a uno de los policías fallecidos durante el asalto al Capitolio

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Dos individuos residentes en Pensilvania y Virginia Occidental han sido detenidos y acusados de atacar al policía Brian Sicknick, muerto durante el asalto al Capitolio de Washington perpetrado por simpatizantes del expresidente Donald Trump.



Se trata de Julian Elie Khater, de 32 años, y George Pierre Tanios, de 39, ambos detenidos el domingo, según ha informado el Departamento de Justicia. Se les imputan nueve delitos, incluida la agresión contra Sicknick con un químico irritante. En concreto están acusados de agresión a un agente con un arma mortífera, que prevé penas máximas de 20 años de prisión.



Khater fue detenido tras bajar de un avión en el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, a las afueras de Nueva York, y Tanios fue detenido en su residencia de Morgantown, en Virginia, según recoge el diario estadounidense 'The Hill'.



Según la investigación de la policía federal estadounidense (FBI), ambos crecieron juntos en Nueva Jersey y "colaboraron para atacar a los agentes de las fuerzas de seguridad con una sustancia química desconocida rociándoles directamente en la cara y los ojos".



En uno de los vídeos, se puede ver como Khater se acerca a Tanios y le dice "dame lo de los osos" y después hurga en la mochila de Tanios, que le dice "espera, espera. Aún no. Es demasiado pronto".



Minutos después, Khater se acerca a la línea de la Policía que contenía a los manifestantes en el acceso occidental y rocía a Sicknick y dos agentes más con el producto químico. "Los tres agentes quedaron incapacitados durante al menos 20 minutos (...). Uno de los agentes sufrió lesiones bajo los ojos y escaras durante semanas", indica el FBI.



Sicknick murió al día siguiente, pero no se han publicado detalles sobre la causa de su fallecimiento. Por el momento no se acusa ni a Khater ni a Tanios de la muerte del agente.