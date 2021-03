Desconecta.- Esta niña no puede disimular su emoción al ver los primeros brotes verdes que anuncian la llegada de la primavera

15/03/2021 Esta niña no puede disimular su emoción al ver los primeros brotes verdes que anuncian la llegada de la primavera . MADRID, 15 mar. (EDIZIONES) Emocionarse por un detalle tan sencillo como lo es ver los primeros brotes verdes que anuncian la llegada de la primavera es lo que hace esta pequeña, de tres años, en un vídeo que grabó su madre mientras estaban en el coche. POLITICA YOUTUBE - CATERS



La tierna escena tuvo lugar a principios de marzo, cuando la pequeña Thea, de Edmonton (Alberta), se dirigía en coche con su madre, Annaliese Loates, de 26 años, a una tienda.



En un momento dado del viaje, Annaliese enseñó a su hija un brote verde que se abría paso tras el frío invierno.



En cuanto lo vio, la niña se alegró mucho de la señal que augura el comienzo de una nueva estación.



"No me lo puedo creer", "me encanta", o "¡es increíble!", son algunas de las frases que la pequeña Thea no para de repetir mientras señala por la ventana.