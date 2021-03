Demandan a alguacil de Florida por uso de sistema que predice futuros delitos

Fotografía cedida donde aparece el Sheriff del Condado de Pasco, Chris Nocco, quien utiliza un sofisticado software con un algoritmo informático diseñado para compilar datos de personas con antecedentes penales de un determinado perfil y arrestarlos antes de que puedan reincidir. EFE/ Oficina Sheriff De Pasco

Miami, 15 mar (EFE).- "La oficina del alguacil de Pasco (Florida) castiga a las personas por delitos que aún no han cometido y quizá nunca cometan". No es una frase del filme distópico "Minority Report", sino el comienzo de la demanda contra el jefe de la Policía de este condado por el uso de tecnologías que violan los derechos constitucionales en Estados Unidos.

Como si se tratara de la fuerza de Policía PreCrime de la película de ciencia ficción de Steven Spielberg, el alguacil de Pasco, Chris Nocco, utiliza un sofisticado software con un algoritmo informático diseñado para compilar datos de personas con antecedentes penales de un determinado perfil y arrestarlos antes de que puedan reincidir.

La demanda, a la que tuvo acceso Efe, fue presentada la semana pasada y en ella los demandantes acusan al alguacil de "predecir que ciertas personas puedan cometer crímenes en el futuro y, luego, acosar a sus familiares y amigos con visitas incesantes a sus hogares, detenciones, citaciones e incautaciones injustificadas".

La querella de 55 páginas, interpuesta por cuatro residentes del citado condado, acusa a la Policía de haber "adoptado una política oficial de acosar a personas y sus familias porque cree que es probable que cometan delitos futuros no especificados".

Precisan que esta "costumbre generalizada de acoso" se lleva a cabo mediante el uso de un sistema de inteligencia y vigilancia, un software denominado por los demandantes como "El Programa", que compila una lista de personas que "es probable que cometan delitos en el futuro".

Defensores de los derechos civiles han cargado también contra el uso de este sistema de inteligencia artificial que viola los derechos constitucionales de las personas.

Así, el Instituto para la Justicia (IJ) sostiene que esta tecnología de "vigilancia policial predictiva" termina por ser una herramienta de "acoso constante a las personas en sus propios hogares", una suerte de "pesadilla distópica" para los residentes del condado de Pasco, en la costa oeste de Florida.

Y califica de eufemismo la alegación de la Policía de que se trata de una "vigilancia basada en la inteligencia", ya que, según la IJ, "no hay nada justo o inteligente" en ello.

La controversia creada por esta máquina que supuestamente predice futuros delitos saltó también al ámbito de la política, donde el congresista por Florida Matt Gaetz pidió al gobernador del estado, Ron DeSantis, la destitución de Nocco como jefe de la Policía de Pasco.

"Es horrible acosar a los ciudadanos porque piensas que pueden cometer delitos con la esperanza de 'hacerles la vida miserable'", dijo en las redes sociales el congresista republicano.

Gaetz y otras voces argumentan que el programa traspasa los límites de la aplicación de la ley y que la tecnología usada por el alguacil para predecir cuáles residentes tienen más probabilidades de cometer delitos en el futuro tumba los derechos constitucionales y la Primera y Cuarta Enmiendas.

Para el IJ, el uso de la "policía predictiva" por parte del alguacil de Pasco no solo es "metodológicamente inestable", sino además "inconstitucional".