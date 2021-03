Del Valle a cortar la fortuna de Unión Española en la Libertadores

El ecuatoriano Independiente del Valle está resuelto a poner fin a la suerte del chileno Unión Española en el desquite de este martes en Quito, por la segunda etapa de la Copa Libertadores-2021, luego de que los hispanos ganaran con un autogol.

Los rojos se alzaron con la agónica victoria por 1-0 hace una semana en su fortín de Santa Laura, en Santiago, gracias al tanto en propia cabaña del ecuatoriano Beber Caicedo a los 56 minutos, con lo que pudieron respirar tras mostrar debilidad.

El entrenador de la 'Furia Roja', el chileno Jorge Pellicer, está decidido a hacer prevalecer esa ventaja para alcanzar la tercera fase de la Libertadores, en la que el vencedor de la llave jugará contra el mejor de la serie entre el favorito brasileño Gremio y el peruano Ayacucho.

El DT dijo que transmitió a sus discípulos que sellarán pasaporte en Quito. "No me pregunten el resultado, no me pregunten de qué forma, pero Unión Española clasifica", manifestó.

- Poder y localía -

Pero la fortuna de la que los hispanos se beneficiaron en el cotejo de ida corre riesgo en los 2.850 metros de altura de Quito, donde mandan los negriazules, monarcas de la Sudamericana de 2019 y vicecampeones de la Libertadores de 2016 y de la Recopa Sudamericana de 2020.

El sábado, los del Valle se impusieron por 4-3 sobre Aucas por la cuarta fecha del campeonato ecuatoriano anual, con lo que figuran en el quinto puesto (con 6 puntos) entre 16 clubes.

La escuadra admitió que "terminó siendo sufrida" esa victoria previa al importante choque con Unión Española.

Pellicer admitió que el once ecuatoriano es "realmente poderoso" y que arrastra una buena historia, pero que la "localía pasa a segundo plano".

Consideró que su elenco ha trabajado para mejorar la capacidad de finiquitar después de que "no tuvimos templanza" para hacerlo.

- Falta finura -

En Independiente del Valle, la situación es clara tras la derrota en Santiago. "No estuvimos finos en ese último pase, lo que nos habría dado la posibilidad de generar más situaciones y tener más probabilidades de convertir", manifestó el mediocamposta argentino Cristian Pellerano.

La Libertadores "requiere de mayor efectividad al estar frente al arco porque si no se tiene esa eficacia no importa ser superior al rival y se puede quedar fuera", añadió.

El 'Matagigantes' ecuatoriano, adiestrado por el portugués Renato Paiva, lleva tres cotejos en línea sin anotar dentro del certamen regional.

El partido se celebrará en el estadio Casa Blanca a partir de las 19H30 locales del martes (00H30 GMT del miércoles) con arbitraje de los colombianos Wilmar Roldán (central), John León y Dionisio Ruiz.

Posibles alineaciones:

Independiente del Valle: Moisés Ramírez - William Pacho, Richard Schunke, Luis Segovia - Anthony Landázuri, Bryan García, Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli, Beder Caicedo - Joffre Escobar y Christian Ortiz. DT: Renato Paiva.

Unión Española: Diego Sánchez - Juan Pablo Gómez, Thomas Galdames, Stefano Magnasco, Marcelo Jorquera - Víctor Méndez, Gonzalo Villagra, Ignacio Lemmo - Patricio Rubio, Carlos Palacios y Rubén Farfán. DT: Jorge Pellicer.

