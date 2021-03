Coronavirus.- La EMA decidirá el jueves si modifica su análisis sobre la seguridad de la vacuna de AstraZeneca

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



La Agencia Europea del Medicamento (EMA) decidirá este jueves si es necesario modificar su análisis sobre la seguridad de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 tras después de que se hayan detectado algunos de trombosis en algunas personas a las que se les había inyectado, aunque por el momento sigue pensando que los beneficios que supone siguen siendo superiores a los riesgos.



En un comunicado publicado después de que Alemania, Francia, Italia y España se hayan sumado al grupo de países de la UE que han suspendido la administración de esta vacuna como medida de precaución, la autoridad sanitaria europea ha señalado que sus expertos están "analizando con gran detalle" todos los datos y "circunstancias clínicas" disponibles sobre los casos de trombosis para "determinar si la vacuna ha podido contribuir o si se puede deber a otras causas".



Así, ha puntualizado que su comisión de seguridad (PRAC, por sus siglas en inglés) revisará este martes toda la información a su disposición y se reunirá de manera extraordinaria este jueves, 18 de marzo, "para sacar conclusiones de la información reunida" y determinar si "es necesario adoptar más medidas".



"Mientras la investigación continúa, la EMA considera actualmente que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca para combatir la COVID-19, con el peligro asociado de hospitalización o fallecimiento (por la enfermedad), superan los riesgos de los efectos secundarios", subraya el organismo en todo caso.



La EMA ha explicado que se han detectado casos de coágulos en "un número muy pequeño de personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca", y añade que "muchos miles de ciudadanos" desarrollan este tipo de problemas al año "por diferentes razones". "El número de casos de trombosis en toda la gente vacunada no parece ser mayor que el que se ve en la población general"; ha añadido.



Este mismo lunes, el jefe de la estrategia de vacunación de la EMA y presidente del grupo de trabajo específico del organismo para la pandemia, Marco Cavalieri, ha trasladado la misma idea durante su comparecencia ante la comisión de Medio Ambiente y Salud Pública del Parlamento Europeo.



"Estamos llevando a cabo una revisión rápida de todas las evidencia sobre casos de trombos para garantizar cuál es el equilibrio entre beneficios y riesgos de esta vacuna. Como ya hemos dicho, por ahora no pensamos que las evidencias que tenemos muestren que haya un peligro que afecte a los beneficios", ha dicho.



"Los beneficios de la vacuna de AstraZeneca son positivos y no vemos ningún problema en continuar con las campañas de vacunación utilizando esta vacuna", ha añadido a continuación.



Cavalieri ha apuntado que la EMA está analizando todas las circunstancias de los casos que han sido identificados "para tratar de entender si hay un grupo específico de ellos que giran en torno a alguna patología o a un pasado clínico" concreto.