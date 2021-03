Coronavirus.- Fauci insta a Trump a que aliente a sus seguidores a vacunarse contra la COVID-19 porque sería "muy útil"

21/01/2021 Anthony Fauci POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL AL DRAGO - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTACTOPHO



El principal responsable de la lucha contra la COVID-19 en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha instado al expresidente Donald Trump a que anime a sus seguidores a vacunarse contra la enfermedad, aludiendo a que sería "muy útil".



En una entrevista concedida a Fox News, Fauci ha señalado que está "muy sorprendido" por la cantidad de republicanos que declaran que no pretenden vacunarse contra la COVID-19. Así, el epidemiólogo considera que el gesto y que Trump exprese su apoyo a la inmunización "marcaría la diferencia". "Es una persona ampliamente popular entre los republicanos", ha dicho.



En otra intervención, esta vez en la NBC, Fauci ha tildado de "preocupante" que los votantes de Trump se inclinan por no inmunizarse contra la enfermedad. "Tenemos que separar la persuasión política del sentido común, cosas obvias de salud pública", ha indicado, subrayando que las vacunas han rescatado a la humanidad de enfermedades como la polio o el sarampión. ¿Cuál es el problema aquí?, se ha cuestionado, según ha informado 'The Hill'.



Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de COVID-19 del mundo. Hasta el momento, las autoridades sanitarias estadounidenses han contabilizado más de 29,4 millones de personas contagiadas, incluidas más de 534.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad.



Trump, que se contagió de COVID-19 y tuvo que ser hospitalizado, recibió la vacuna antes de abandonar la Casa Blanca. Al principio de la pandemia, optó por restarle importancia y se decantó por no imponer medidas restrictivas para frenar la expansión de la enfermedad, lo que ocasionó que los gobernadores de los estados de la nación norteamericana respondieran a la situación de forma dispar, con la aplicación de limitaciones o lo contrario.