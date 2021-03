Cinco equipos clasificaron a la siguiente ronda de la Liga latina de LoL

Fotografía cedida este domingo por Riot Games en la que se registró a jugadores en la Arena Esports Stadium, sede de la Liga Latinoamérica de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Riot Games

México, 14 mar (EFE).- Cinco equipos confirmaron este domingo su clasificación a la siguiente ronda de la fase de grupos del torneo Apertura 2021 de la Liga Latinoamérica de League of Legends que se disputa en Ciudad de México.

Furious Gaming, Infinity Esports, All Knights, Estral Esports y el campeón Rainbow7 enfrentarán el próximo fin de semana el pentágono, en el que el ganador de cada partida obtendrá dos puntos para definir a los cuatro conjuntos que accederán a la fase final.

Furious Gaming confirmó su liderato en la tabla del Apertura al derrotar al subcampeón All Knights, que opuso resistencia durante gran parte de la partida.

El argentino Nicolás 'TopLop' Marinoni encabezó con siete asesinatos la victoria de La Calavera, que encaminó el triunfo a partir del minuto 32 cuando obtuvo un alma de los infiernos que combinada con un barón marcaron la diferencia y el undécimo punto de Furious.

Infinity se hizo del segundo lugar al pasar por encima de Kaos Latin Gamers. La organización costarricense dominó el juego desde el inicio al imponerse en las peleas por equipo.

El argentino Matías 'WhiteLotus' Musso lideró la victoria de Infinity al despachar 12 asesinatos y asistir otros seis, en un duelo en el que Kaos Latin Gamers solo pudo hacerse del primer dragón y a partir de ahí cedió todos los objetivos de la Grieta del Invocador.

Estral Esports amarró su boleto en la siguiente fase a pesar de caer ante Rainbow7, que contó con un buen desempeño del novato argentino Lorenzo 'Ceo' Tévez, quien firmó once asesinatos.

El triunfo ante los faraones le permitió al campeón Rainbow7 llegar a siete puntos en la tabla, los mismos que XTEN Esports, por lo que el actual monarca y los arqueros disputaron una partida de desempate para definir al quinto integrante del pentágono.

Rainbow7 ganó el juego de desempate a XTEN, una duelo que fue parejo en los primeros 20 minutos en los que los equipos se mantuvieron calculadores, sin intenciones de regalar ventajas.

El punto de quiebre fue a los 27 minutos cuando Ceo concretó un triple asesinato que comandó un exterminio y le permitió a Rainbow7 limpiar de torretas e inhibidores todas las líneas para hacerse de un lugar en la siguiente ronda de la fase de grupos.

Tabla tras la séptima semana de competencia

Equipo Puntos

Furious Gaming 11

Infinity Esports 10

All Knights 8

Estral Esports 8

Rainbow7 8

XTEN Esports 7

Isurus 3

Kaos Latin Gamers 2.