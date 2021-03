Chile.- Dimite un delegado del Gobierno tras unas polémicas declaraciones sobre el papel de las FFAA en La Araucanía

20/12/2020 El presidente de Chile, Sebastián Piñera POLITICA SUDAMÉRICA CHILE AGENCIA UNO



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El delegado del Gobierno chileno para la macrozona sur, Cristian Barra, ha presentado su dimisión tras realizar una serie de polémicas declaraciones en las que ha criticado el papel de las Fuerzas Armadas en el marco del aumento de la tensión en la región de la Araucanía, en el sur del país.



En un comunicado, el Gobierno ha anunciado que la renuncia ha sido aceptada, por lo que la exministra Loreto Silvia asumirá en gran medida sus funciones, si bien será la asesora del presidente, Sebastián Piñera, en cuestiones relacionadas con la macrozona sur.



Su salida se produce después de que Barra criticara durante una entrevista al diario 'El Mercurio' el papel de las fuerzas de seguridad en la zona. "Siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de Defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera", expresó Barra entonces.



Asimismo, señaló que existe una falta de "voluntad" por parte de las Fuerzas Armadas para apoyar a los policías en la región. Desde La Moneda, no obstante, han explicado que Silva no pasará a ocupar el cargo de Barra como tal.



Esto se debe, tal y como aseguran desde el Ejecutivo, a que Barra coordinaba "labores operativas" y Silva de ahora en adelante se ocupará de "temas jurídicos", según informaciones del diario 'La Tercera'.



"Su labor estará enfocada a materias relativas a la coordinación legal del trabajo del Gobierno en la macrozona sur, para lo cual trabajará de forma conjunta con los intendentes, gobernadores y equipos jurídicos de la zona", han indicado las autoridades en un comunicado.