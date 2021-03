Biden resta importancia a la reticencia de Trump a promocionar las vacunas

El presidente estadounidense, Joe Biden, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca este 15 de marzo de 2021 en Washington, DC, Estados Unidos. EFE/EPA/Yuri Gripas

Washington, 15 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, restó importancia este lunes al hecho de que su predecesor, Donald Trump, no haya promocionado la eficacia y seguridad de las vacunas contra la covid-19, a pesar del escepticismo que comparten muchos votantes del exmandatario.

"Mi equipo dice que hay algo que tiene más impacto para la gente MAGA que cualquier cosa que pueda decir Trump, y se trata de lo que diga su médico local, su predicador local, la gente de su comunidad", dijo Biden en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Con la expresión "gente MAGA", el presidente se refería a los votantes de Trump, a los que describió empleando las siglas del lema de campaña del que fuera su rival en las elecciones de noviembre, "Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo" ("Make America Great Again").

El 30 % de los estadounidenses no planea vacunarse, un grupo que incluye al 47 % de quienes votaron por Trump en las elecciones de noviembre, según una encuesta del pasado jueves de la cadena PBS y la emisora NPR.

Todos los expresidentes vivos del país, con la excepción de Trump, han documentado el momento en el que les pusieron la la vacuna y han participado en una campaña para promover su eficacia y seguridad, como también ha hecho Biden.

En cambio, Trump y su esposa, Melania, se vacunaron discretamente contra la covid-19 en enero antes de abandonar la Casa Blanca, pero no informaron de ello hasta marzo, y tampoco han hecho ninguna campaña sobre la importancia de inocularse contra el virus.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este lunes que el Gobierno de Biden "apoyaría" una mayor implicación de Trump en el esfuerzo para convencer a los estadounidenses que se vacunen, en caso de que "el expresidente se levantara mañana y quisiera hablar más sobre la seguridad y eficacia de la vacuna".

"Pero creo que es importante destacar que el 81 % de los republicanos (el partido de Trump) ha dicho que confían en (el consejo de) su propio doctor o cuidador de salud, y esa es un área importante en la que tenemos que invertir", indicó Psaki en su rueda de prensa diaria.

"Todos los demás expresidentes vivos han participado en campañas públicas, y no necesitaron que les enviáramos una invitación especial para hacerlo", añadió la portavoz.

Tanto Psaki como Biden subrayaron que hay otras vías para convencer a los seguidores de Trump que dudan de ponerse la vacuna o no quieren hacerlo, y que pasan por una acción a nivel local.

"Urjo a todos los médicos locales, los pastores religiosos y predicadores, a que hablen sobre por qué es importante que la gente se ponga la vacuna", subrayó Biden.