AMP.- Fútbol/Sub-21.- Mingueza, Morey y Domínguez y el regreso de Ruiz, novedades en la lista de la Sub-21

15/03/2021 Mingueza, Morey y Domínguez y el regreso de Ruiz, novedades en la lista de la Sub-21 DEPORTES RFEF



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Los defensas Óscar Mingueza y Mateu Morey, el portero Álex Domínguez y el delantero Abel Ruiz son las grandes novedades de la lista de 23 convocados de la selección española Sub-21 para afrontar los encuentros ante Eslovenia, Italia y la República Checa, correspondientes a la fase de grupos del Europeo de la categoría de 2021 en Eslovenia y Hungría.



El central del FC Barcelona recibe así su recompensa tras ser un fijo en las alineaciones de Ronald Koeman, mientras que el lateral derecho del Borussia Dortmund también se estrena en la lista después de sellar su pase con el equipo alemán, después de eliminar al Sevilla, a los octavos de final de la Liga de Campeones.



También se estrena en la lista el portero de la UD Las Palmas Álex Domínguez, y regresa a una convocatoria el delantero valenciano Abel Ruiz, que ha convencido al seleccionador español Sub-21, Luis de la Fuente, por su buena temporada en el Sporting de Braga portugués.



El preparador del combinado español, que no podrá contar con fijos como Pedro González 'Pedri' (FC Barcelona), Bryan Gil (Eibar) y Pedro Porro (Sporting de Portugal) por su llamada con la absoluta, también ha decidido convocar al centrocampista del FC Barcelona Riqui Puig, a pesar de los pocos minutos con los que cuenta en el conjunto culé.



"ES UN ORGULLO QUE HAYA TANTOS SUB-21 EN LA ABSOLUTA"



En este sentido, De la Fuente restó importancia al hecho de que tres de sus puntales hayan dejado el grupo para ir con Luis Enrique. "Para nosotros es un orgullo que haya tantos jugadores Sub-21 en la absoluta, trabajamos para ello. Es el mayor de los orgullos y un reconocimiento que les puedan dar una oportunidad. Nosotros tiramos de otros jugadores tan buenos que hay en el panorama español. Van a poder demostrar todo el potencial que tienen como futbolistas", indicó.



"No los perdemos, los ha ganado el fútbol español. Hablo mucho con Luis Enrique, me habló de la posibilidad de que acudieran. Yo ya sabía algo y lo que hemos hecho es mantener la tranquilidad hasta que se confirma", continuó.



A cambio, contará con un confiado Óscar Mingueza, que acude por "su continuidad, su progresión y el rendimiento que está dando" en el cuadro azulgrana. "Es un futbolista que ya ha estado en épocas pasadas conmigo y tengo total confianza en él. Queremos que venga contento y con la misma confianza que tiene en el Barcelona", apuntó. "Estoy confiado, he visto una gran evolución en todos los jugadores de ataque", añadió sobre sus opciones en la delantera.



Sobre la posibilidad de revalidar el título europeo, el preparador riojano reconoció que lucharán por acudir "con muchísima ilusión". "Nunca es fácil. Creemos que vamos a tener posibilidades de pelear por lo máximo, afrontamos este evento con ganas y queriendo dar una buena imagen para poder pelear por revalidar el título", afirmó. "Estoy muy ilusionado, con muchísimas ganas de empezar ya. Lo único que quiero es trabajar. A nadie le amarga un dulce, y vamos a intentar ganar", subrayó.



Por último, De la Fuente no quiso valorar la posibilidad de que Sergio Ramos pueda acudir con ellos a los Juegos Olímpicos de Tokio. "A Sergio le tengo un gran aprecio, es un fuera de serie como persona y como profesional. No hemos hablado nada, no es momento. Sabe lo que tiene que hacer. Cuando tengamos que tomar la decisión, será la acertada y la adecuada. Estoy encantado de que Sergio, Piqué... quieran estar con nosotros en ese evento", concluyó.



La actual campeona continental de la categoría se enfrentará el miércoles 24 a la anfitriona Eslovenia en el estadio de Maribor, mientras que el sábado 27 se medirá con Italia, también en Maribor. Por último, jugará ante la República Checa en la localidad de Celje el martes 30 de marzo.



En estos partidos la selección se juega estar presente en la fase de eliminatorias, que dará comienzo el 31 de mayo, y a la que accederán los dos mejores de cada uno de los cuatro grupos.



--LISTA DE CONVOCADOS DE LA SUB-21.



PORTEROS: Álvaro Fernández (Huesca), Josep Martínez (Leipzig) y Álex Domínguez (Las Palmas).



DEFENSAS: Alejandro Pozo (Eibar), Gonzalo Ávila 'Pipa' (Huddersfield), Marc Cucurella (Getafe), Adriá Pedrosa (Espanyol), Juan Miranda (Betis), Jorge Cuenca (Almería), Hugo Guillamón (Valencia) y Óscar Mingueza (Barcelona) y Mateu Morey (Borussia Dortmund).



CENTROCAMPISTAS: Martín Zubimendi (Real Sociedad), Jon Moncayola (Osasuna), Gonzalo Villar (Roma), Fran Beltrán (Celta), Riqui Puig (Barcelona), Manu García (Sporting) y Javi Puado (Espanyol).



DELANTEROS: Brahim Díaz (Milan), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Dani Gómez (Levante) y Abel Ruiz (Sporting de Braga).