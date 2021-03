(AMP) España.- Iglesias deja el Gobierno para ser candidato en Madrid y ofrece a Más Madrid liderar una lista de unidad

10/03/2021 El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 10 de marzo de 2021. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ocupará su cargo en el Gobierno y será la candidata de Podemos en las próximas generales



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que dejará el Gobierno y será el candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo y ha ofrecido a Más Madrid conformar una candidatura "única" para los comicios e "ir con todo" ante el objetivo de echar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.



"Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que voy a ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo", ha avanzado Iglesias de forma sorpresiva este lunes.



Concretamente, Iglesias ha dado este paso para construir una candidatura "fuerte" que frene el avance de la ultraderecha en Madrid, si bien para ello se requiere el "deber moral y ético", que es ya un "clamor" social, para liderar la "unidad de izquierda".



"El enorme peligro y la enorme oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, humildad y altura de miras de ir todos juntos en una candidatura de unidad", ha explicado para recalcar que es "consciente" de las "cicatrices" que existen con el partido que lidera a nivel nacional Íñigo Errejón, que surgió a raíz de la escisión de este sector de Podemos ante las discrepancias con Iglesias.



DA EL PASO ANTE EL TERREMOTO POLÍTICO



Un paso que da ante el "terremoto político" que ha supuesto el intento de moción de censura en Murcia con la "alianza" de PSOE y Ciudadanos, así como el "nuevo tamayazo" que, a su juicio, ha perpetrado el PP al incluir en el Ejecutivo de esta región a tres ya exdiputados de la formación naranja.



Y es que, según Iglesias, Madrid está "en enorme riesgo" ante un gobierno de PP y Vox, pero también ante una oportunidad para lograr una Comunidad que destierre de una vez "el parásito" de la corrupción y trabaje en favor de la igualdad social y las mayorías populares.



Por tanto, da el paso de ser candidato en la Comunidad de Madrid para "impedir que estos delincuentes" y "criminales que reivindican la dictadura y el terrorismo de Estado", en alusión a Vox, puedan tener todo el poder en la Comunidad.



OBLIGACIÓN MORAL DE LA IZQUIERDA ES IR UNIDA



"Lo he estado meditando mucho con la (portavoz de Unidas Podemos) Isa Serra y (el coordinador regional de Podemos Comunidad de Madrid) Jesús Santos (...) He decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las primarias para ser candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar ahí donde es más útil, tened por seguro que voy a poner toda mi experiencia, todo mi corazón y la fuerza de mi organización para construir una candidatura fuerte y amplia de izquierdas", ha subrayado.



Y es que, en una velada alusión al PSOE, Iglesias se enfrentará a Ayuso porque, asegura, "a la derecha 'trumpista' no se la frena con un partido de tránsfugas", en referencia a Cs, sino con una lista "con carácter".



En esta línea, ha asegurado que el hecho de que Madrid siga gobernado por el PP se debe a las rupturas entre los distintos sectores de Podemos --pablista y errejonista-- hace varios años y es consciente de que esa tarea es difícil.



Pero a continuación ha enfatizado que eso "ahora no importa" y ha apelado a la confluencia de la "izquierda transformadora" para "ir todos unidos" para ganar a Ayuso, porque se "están jugando mucho" como es "la democracia".



YOLANDA DÍAZ ES EL FUTURO



En un vídeo difundido para comunicar su decisión de abandonar, Iglesias ha explicado que dejará su cargo de Vicepresidente segundo del Gobierno en manos de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, puesto que en "política hay que tener valentía".



Además, la cartera del Ministerio de Derechos Sociales pasará a manos de la actual secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Unos planes que se materializarán una vez se inicie la campaña electoral, tal y como ha comunicado al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Iglesias ha explicado que ha efectuado una reflexión para dar este paso, al comprobar que pese a un año "tan difícil", marcado por la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo de coalición está "consolidado" con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.



También en el plano orgánico ha señalado que en Unidas Podemos hay consolidados perfiles que serán los "futuros liderazgos" de este espacio político, como es el caso de Díaz, Belarra o la propia Irene Montero.



Por tanto, ha recalcado que hay que entender cuándo hay que dejar paso y ha pedido tanto a la militancia de Podemos, como a la de IU y En Comú Podem que apoyen a Díaz si, así lo decide, fuese la candidata a las próximas elecciones generales.



No obstante, en las semanas que le quedan dentro del Ejecutivo de coalición, Iglesias ha garantizado que va a trabajar para sacar adelante la nueva Ley de Vivienda que negocia con el PSOE y otros compromisos clave del acuerdo de coalición.



SORPRESIVA DECISIÓN EN MADRID



Podemos evaluaba desde la decisión de adelanto electoral incorporar un nuevo candidato en Madrid, dado que la opción de la actual portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, tenía como hándicap su posible inhabilitación por parte del Tribunal Supremo.



Ese plan b se ha mantenido en secreto hasta este lunes aunque el partido realizaba desde la semana pasada una profunda reflexión sobre la situación de Madrid ante estas nuevas elecciones.