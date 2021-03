Alex, Mingueza y Mateu Morey, novedades en la lista para revalidar el Europeo

EFE/EPA/YOAN VALAT/Archivo

Madrid, 15 mar (EFE).- El guardameta de la UD Las Palmas Alex Domínguez y los defensas Óscar Mingueza (Barcelona) y Mateu Morey (Borussia Dortmund) son las novedades en la lista de 23 convocados de Luis de la Fuente, seleccionador español Sub-21, para el Europeo de la categoría, en el que defienden título, con las ausencias destacadas de Pedro González ‘Pedri’, Pedro Porro y Bryan Gil, que van con la absoluta.

El técnico riojano tampoco podrá contar con jugadores que participaron en la fase inicial de clasificación pero que ya están asentados en la absoluta como Ferran Torres, Dani Olmo y Eric García.

Además de la baja de Ansu Fati, quien todavía se encuentra recuperándose de una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda de la que se operó el pasado 9 de noviembre y cuya vuelta se está haciendo esperar más de lo previsto.

Sin embargo, a pesar de estas ausencias, Luis de la Fuente cuenta con un grupo que ha crecido en reconocimiento desde la última lista de noviembre, y en las posiciones que más dudas tenía el seleccionador. En la portería, Álvaro Fernández ha dejado grandes actuaciones con el Huesca y en la delantera cuenta con un Abel Ruiz que lidera a base de goles, y asistencias, el gran momento del Sporting de Braga.

Una convocatoria de 23 jugadores en la que destaca la presencia de Álex Domínguez, Mingueza y Mateu Morey, que se estrenan con la Sub-21 y lo hacen justo para una fase final de un Europeo. Los tres estaban llamando a la puerta del seleccionador por su gran rendimiento en los últimos meses.

En el capítulo de bajas, la más llamativa por su importancia en las listas anteriores es la de Óscar Rodríguez. Su gran rendimiento la pasada temporada en el Leganés le hizo ser un fijo para Luis de la Fuente, pero no ha podido trasladar ese estado de forma al Sevilla y se ha quedado fuera de la primera fase del Europeo.

En una lista con menos nombres propios de los que, por edad, cabía esperar, el centrocampista del AS Roma, Gonzalo Villar, y el extremo del AC Milan -cedido por el Real Madrid- Brahim Díaz se destacan como las principales figuras de la concentración.

España se enfrentará a la anfitriona Eslovenia el 24 de marzo (18:00 horas CET) en el estadio Ljudski vrt de Maribor, escenario también del encuentro ante Italia del 27 (21:00) y cerrará su participación en el grupo B en Celje ante República Checa el 30 (21:00)

Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para la ronda de eliminatorias (a partir de cuartos), que se disputará entre el 31 de mayo y el 6 de junio, día en el que tendrá lugar la final en Liubliana.

Lista de 23 convocados:

Porteros: Josep Martínez (Leipzig), Álvaro Fernández (Huesca) y Álex Domínguez (UD Las Palmas)

Defensas: Alejandro Pozo (Eibar), Gonzálo Ávila ‘Pipa’ (Huddersfield Town), Marc Cucurella (Getafe), Adrià Pedrosa (Espanyol), Juan Miranda (Betis), Jorge Cuenca (Almería), Hugo Guillamón (Valencia), Óscar Mingueza (FC Barcelona) y Mateu Morey (Borussia Dortmund)

Centrocampistas: Martín Zubimendi (Real Sociedad), Juan Moncayola (Osasuna), Gonzalo Villar (AS Roma), Fran Beltrán (Celta de Vigo), Riqui Puig (FC Barcelona), Manu García (Sporting) y Javi Puado (Espanyol).

Delanteros: Brahim Díaz (AC Milan), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Dani Gómez (Levante) y Abel Ruiz (Sporting de Braga).