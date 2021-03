Al menos dos detenidos por la muerte de un agente en el asalto al Capitolio

Imagen de los familiares del policía Brian Sicknick, fallecido en el asalto de centenares de seguidores del expresidente Donald Trump a la sede del Congreso de EE.UU. EFE / MICHAEL REYNOLDS / Archivo

Washington, 15 mar (EFE).- Dos hombres fueron detenidos por agredir al policía Brian Sicknick, fallecido en el asalto de centenares de seguidores del expresidente Donald Trump a la sede del Congreso de EE.UU., aunque todavía no se ha esclarecido la causa de su muerte, informó este lunes The Washington Post.

Según el diario, los dos detenidos rociaron con espray repelente de osos al agente, pero las autoridades todavía no han determinado si este fue el motivo de su fallecimiento.

Los dos sospechosos, Julian Elie Khater, de 32 años y de Pensilvania, y George Pierre Tanios, de 39 años y de Virginia Occidental, fueron arrestados el domingo y se espera que comparezcan ante un tribunal federal este lunes.

En un video grabado el pasado 6 de enero, durante el asalto al Capitolio, aparentemente se ve a Khater pidiendo a Tanios que le diera el espray contra osos en la terraza inferior oeste del Capitolio, donde Sicknick estaba apostado con otros agentes.

Unos nueve minutos más tarde, puede observarse en la grabación, que cita el Post, a Khater dirigiendo un bote con espray a la cara de Sicknick y otros dos policías.

Los dos arrestados afrontan nueve cargos, entre los que figuran agresión a tres agentes, desobediencia civil y obstrucción a un proceso en el Congreso. Estas acusaciones podrían suponer hasta 20 años de prisión.

Todavía es una incógnita si se podrá establecer responsabilidad penal sobre la muerte de Sicknick, quien pereció el 7 de enero en un hospital, ya que sin haberse establecido la causa de su fallecimiento, no puede tratarse como un caso de homicidio.

El 6 de enero, una turba de seguidores de Trump irrumpió en el Capitolio cuando se celebraba una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso para refrendar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre.

Al menos cinco personas perdieron la vida en ese suceso, entre ellas Sicknick.

Las otras cuatro eran personas que estaban en la manifestación pro-Trump: una de ellas era una mujer veterana del Ejército que recibió un disparo de la Policía del Capitolio durante el asalto, y los otros tres son dos hombres y otra mujer, que perecieron en el tumulto.