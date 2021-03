ACTUALIZA 3-H.E.R. gana premio a canción del año, Harry Styles recibe su primer Grammy

(Reescribe con ganadora de canción del año, otros premios. Agrega firma de autora)

Por Jill Serjeant y Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 14 mar (Reuters) - Los autores de "I Can´t Breathe", de la artista de R&B H.E.R., ganaron el Grammy a canción del año el domingo, en una recortada ceremonia que buscó dejar atrás los devastadores efectos de la pandemia de coronavirus en la industria de la música.

El premio a la canción del año reconoce a los escritores en lugar de los intérpretes y fue escrita para conmemorar las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos en el verano boreal pasado.

"Esa lucha que tuvimos en nosotros, el verano de 2020, mantiene esa misma energía", dijo H.E.R. al aceptar el premio.

El británico Harry Styles ganó en la disputada categoría de interpretación solista pop por "Watermelon Sugar", su primer Grammy, derrotando a Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish y Justin Bieber.

La rapera Megan Thee Stallion ganó el premio a la mejor artista nueva y la cantante de 26 años de Texas, conocida por promover el empoderamiento femenino y la positividad corporal, también ganó por su interpretación de rap del sencillo "Savage", que presenta a Beyoncé.

Más tarde subió al escenario con Cardi B para interpretar su exitoso sencillo "WAP".

Styles, con una boa de plumas sobre su pecho descubierto, y el fenómeno adolescente Billie Eilish con su característico cabello verde, dieron inicio a una ceremonia con distanciamiento social, tocando en una sala vacía lejos de un puñado de otros músicos.

Presentada por Trevor Noah, la ceremonia híbrida contó con actuaciones pregrabadas y en vivo de Lipa, Swift, DaBaby, Black Pumas y Mickey Guyton.

El show se celebró tanto en interiores como en espacios al aire libre en el centro de Los Ángeles, pero sin la habitual audiencia masiva ni sets elaborados que suelen distinguir a los mayores honores en la industria de la música.

"Esperamos que esto sea todo lo que el 2021 pueda ser, lleno de alegría, nuevos comienzos y reuniones. Nunca olvidando lo que pasó en 2020, pero lleno de esperanza por lo que vendrá", dijo Noah.

La música en vivo, las giras y los festivales debieron interrumpirse en 2020 por la pandemia, pero algunos de los premios del domingo fueron anunciados en lugares pequeños en ciudades de Nashville.

"Gracias a los Grammy por armar esto y permitirnos, al menos, estar juntos de alguna manera", dijo Miranda Lambert, ganadora en la categoría de mejor álbum de música country por "Wildcard".

El domingo más temprano, BTS perdió en la categoría de mejor interpretación de dúo pop o grupo contra Lady Gaga y Ariana Grande por su sencillo "Rain on Me".

La banda de siete miembros esperaba ser el primer grupo de K-Pop en ganar un Grammy luego de un exitoso año en Estados Unidos para el género.

La cantante británica Dua Lipa ("Future Nostalgia") y Taylor Swift ("Folklore") son vistas como las principales aspirantes al premio álbum del año.

Kanye West ganó un Grammy por su álbum de gospel "Jesus is King", mientras Beyoncé también recibió un premio al mejor video musical por "Brown Skin Girl", que compartió con su hija de 9 años Blue Ivy.

Eilish, la adolescente de Los Ángeles que dominó los Grammy el año pasado, ganó un premio por el tema de la próxima película de James Bond "No Time to Die". Eilish, de 19 años, también recibió dos galardones por su balada "Everything I Wanted".

El cantante argentino Fito Paez ganó un Grammy al mejor álbum latino de rock o alternativo. En tanto, el puertorriqueño Bad Bunny recibió el premio al mejor álbum latino pop o urbano por "YHLQMDLG".

Los ganadores son elegidos por unos 11.000 miembros de la Academia de la Grabación.

(Reporte de Jill Serjeant y Lisa Richwine; editado en español por Lucila Sigal)