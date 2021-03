Acebes, principal testigo esta semana en el juicio a Bárcenas por la caja b

El exsecretario general del PP, Ángel Acebes. EFE/Kai Försterling/Archivo

Madrid, 15 mar (EFE).- El ex secretario general del PP Ángel Acebes (2004-2008) declara este lunes en la Audiencia Nacional como testigo en el juicio al extesorero Luis Bárcenas por la caja b del PP, una jornada en la que se espera también el testimonio de donantes del partido que aparecen reflejados en sus famosos "papeles".

Acebes será el primero de los ex secretarios generales del PP en testificar en este juicio. El 23 están citados otros tres: Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, y el 24 los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

En la carta en la que se ha ofrecido a colaborar con la Justicia, Bárcenas atribuía a Acebes la percepción de sobresueldos procedentes de la caja b, extremo que éste ya negó en su declaración en el juicio por la primera época de Gürtel, que supuso la primera condena al extesorero y por la que se encuentra en prisión.

Acebes, exministro del Interior cuando se perpetraron los atentados del 11M, estuvo investigado en esta causa en relación a la compra de acciones de Libertad Digital hasta que el juez instructor Pablo Ruz le levantó la imputación.

La acusación que ejerce IU en esta causa llegó a pedir para él 15 años de cárcel, pero la Audiencia Nacional consideró finalmente que Bárcenas y Lapuerta actuaron sin "intervención o interferencia" de sus superiores, al no encontrar indicios contra ellos.

En su declaración como imputado en 2014 aseguró que no le constaba que en el partido existiera una caja b ni que se usaran fondos para comprar acciones de Libertad Digital, ya que él se encargaba solo de la parte política y no de la económica.

Sí reconoció que se reunió con el expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte -citado también como testigo este lunes- y que éste le dio a conocer que iba a hacer una ampliación de capital, aunque precisó que mucha gente iba a verle para pedirle cosas.

Tras hablar con Recarte, Acebes comentó la conversación con el gerente del partido, pero no supo nada de la compra de las acciones, expuso.

Bárcenas sostiene que Acebes autorizó a Lapuerta el uso de dinero b para comprar las acciones, una compra que finalmente hicieron Lapuerta, la mujer de Bárcenas y el padre del apoderado de este último, Francisco Yáñez.

En el calendario del tribunal, Acebes figura el último en la lista de siete testigos llamados a declarar en esta séptima jornada de juicio.

En primer lugar están citados donantes y receptores de dinero procedente de esa contabilidad opaca, como su amigo Luis Fraga, exsenador del PP y sobrino del fundador del partido, Manuel Fraga.