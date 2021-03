Abren los colegios electorales en Países Bajos para el voto anticipado por la pandemia

Utrecht ( Países Bajos) EFE/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

La Haya, 15 mar (EFE).- Múltiples colegios electorales en Países Bajos han abierto este lunes sus puertas en la primera de dos jornadas anticipadas de las elecciones legislativas para acoger de forma más segura a los votantes que pertenezcan a algún grupo de riesgo ante el coronavirus, antes del día oficial de los comicios del 17 de marzo, en el que votarán también los líderes políticos.

Los colegios electorales han empezado a recibir votantes, especialmente a los colectivos de riesgo para la covid-19, a las 7.30 de la mañana hora local (6.30 GMT), y permanecerán abiertos todo el día hasta las 21.00 (20.00 GMT), hora en la que también entra en vigor el toque de queda diario que se aplica desde finales de enero, aunque los que vuelvan de votar no serán multados.

Además de los habituales colegios electorales, en algunos municipios, los votantes pueden depositar su voto en centros instalados al aire libre, bajo tiendas de campaña o un autoservicio, para más seguridad.

"Pregunte en su municipio qué opciones hay disponibles en su localidad. ¿Su municipio no ofrece estas opciones y prefiere ir a otro sitio? Solicite en su ayuntamiento un pase de votante", explica el gobierno neerlandés, ofreciendo alternativas a quienes temen el contagio, pero que quieran ejercer su derecho al voto.

La pandemia ha exigido la imposición de restricciones y medidas adicionales para evitar los contagios en los colegios electorales, por lo que los votantes deberán mantener una distancia de metro y medio entre unos y otros, y con los miembros de las mesa de votación, y el acceso al centro de votación estará controlado por un miembro adicional, para evitar la concentración de muchas personas en el interior.

Los ciudadanos deberán acceder con una mascarilla, desinfectarse las manos en la entrada, y cada votante recibe un lápiz limpio para marcar su opción de voto, aunque se insta a los ciudadanos a traer su propio bolígrafo de casa. Los miembros de la mesa electoral comprobarán la identidad de los votantes usando equipos de protección y pantallas protectoras en caso necesario.

Las cabinas de votación y los puntos de contacto manual, como las manivelas de las puertas, se limpiarán cada media hora a lo largo de todo el día.

Debido al riesgo de contagio, el Gobierno neerlandés decidió autorizar el voto por correo a todos los ciudadanos mayores de 70 años, que recibieron los documentos necesarios para ello en sus casas, con una explicación clara que debían leer con cuidado para evitar depositar un voto nulo, aunque la fecha límite para esta opción fue el pasado viernes.

Las personas que tengan síntomas similares a los de la covid-19 el día que tenían previsto acudir a votar, no deberán trasladarse hasta el colegio electoral, y pueden autorizar a otra persona a emitir su voto.

Aunque Portugal acudió a las urnas en enero para elegir a su presidente, las elecciones en Países Bajos son las primeras legislativas (parlamento y gobierno) que se celebran en la Unión Europea desde comienzos de la pandemia, por lo que será también un termómetro electoral de los efectos en la política de un año de restricciones, daños económicos y de inestabilidad.

Las encuestas auguran una nueva victoria de los liberales de Mark Rutte, que pueden obtener hasta 40 de los 150 escaños del Congreso neerlandés, que a su vez podrá verse dividido entre unos 15 partidos políticos, lo que exigirá intensas negociaciones entre diferentes grupos para la formación de una coalición respaldada por la mayoría parlamentaria que pueda legislar de forma estable los próximos cuatro años.