134-99. A pesar de la ausencia de Embiid, los Sixers destrozan a los Spurs

Filadelfia (EE.UU.), 14 mar (EFE).- La ausencia por lesión del pívot All-Star, el camerunés Joel Embiid, no impidió que los Philadelphia Sixers mantuviesen su marcha triunfal al arrollar este domingo por paliza de 134-99 a los San Antonio Spurs, en duelo de líderes de División

De nuevo, el alero Tobias Harris, que está teniendo su mejor momento de forma, aportó 23 puntos como líder del ataque de los Sixers, que también tuvieron el apoyo del escolta Seth Curry, al conseguir 21 tantos.

El control de los Sixers en el primer puesto de la Conferencia Este parece débil con Embiid fuera durante al menos dos semanas con un hematoma en un hueso en la rodilla izquierda.

Embiid había emergido como candidato a Jugador Más Valioso (MVP), promediando 29,9 puntos y 11,5 rebotes en 31 partidos hasta que se lesionó el viernes en Washington ante los Wizards.

El pívot estrella de los Sixers cayó mal sobre su pierna izquierda después de un mate, la articulación de su rodilla pareció doblarse ligeramente hacia adelante y se lesionó, aunque al final no fue de la gravedad que al principio todos dentro del equipo habían temido.

Con Embiid fuera, los Sixers le dieron la bienvenida al base australiano Ben Simmons después de que se perdió los primeros dos partidos disputados tras el descanso del Fin de Semana de las Estrellas, debido a los protocolos de salud y seguridad Covid-19 de la NBA.

Simmons y Embiid estaban listos para jugar en el Partido de las Estrellas cuando les fue comunicado la noche antes de que estaban colocados bajo el rastreo de contactos.

Aunque ninguno de los jugadores dio positivo a la covid-19, si l hizo el barbero que visitaron antes de viajar a Atlanta, donde se disputó el partido.

Simmons, en su vuelta aportó 14 puntos y nueve asistencias en el partido que los Sixers ganaron con facilidad ante la asistencia por primera vez de aficionados en las gradas de su campo del Wells Fargo Center, donde se dieron cita 3.000 espectadores.

Harris se había encargado de darles la bienvenida mientras les dijo que los habían extrañado, pero estaba convencido que los iban a tener durante todo el resto de la segunda mitad de la temporada regular y los playoffs.

La multitud vitoreó y estuvo enérgica durante la mayor parte del partido, abucheando las decisiones de los árbitros que iban contra los Sixers, agitando toallas en las rachas encestadoras y bailando al ritmo de la Carlton Cam.

Los Sixers les dieron muchas razones para divertirse porque a pesar de lograr solo un punto de dos tiros de personal por 12 de 13 de los Spurs en la primera parte se fueron al descanso con la ventaja de 60-52.

Luego serían los reservas los que brillaron de manera especial y los Sixers (27-12) hicieron posible concluir el partido con 35 puntos de ventaja, la quinta victoria consecutiva y mantenerse líderes de la División Atlántico y de la Conferencia Este.

Mientras que los Spurs (19-16), a pesar de la derrota, también se mantuvieron líderes de la División Suroeste, pero solo con dos décimas de ventaja en el porcentaje ganador sobre los Mavericks de Dallas (20-17), que tuvieron jornada de descanso.

El base-escolta Derrick White y el ala-pívot reserva Drew Eubanks, con 17 puntos cada uno, lideraron a los Spurs, que no tuvieron su mejor inspiración encestadora desde fuera del perímetro al fallar 17 de 21 intentos de triples.

El escolta-alero Lonnie Walker IV, que salió de reserva, fue el sexto jugador de los Spurs al anotar 15 puntos, pero el equipo de San Antonio tampoco tuvo protagonismo dentro de la pintura al capturar 32 rebotes por 54 de los Sixers.