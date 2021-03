114-112. Ante los Trail Blazers, Edwards logra su mejor marca en el triunfo de los Timberwolves

En la imagen un registro de Anthony Edwards, base de los Timberwolves de Minnesota, quien aportó 34 puntos, su mejor marca como profesional, en el triunfo de su equipo 114-112 sobre los Trail Blazers de Portland. EFE/Craig Lassig/Archivo

Minneapolis (EE.UU.), 14 mar (EFE).- El escolta-alero novato Anthony Edwards tuvo 34 puntos, su mejor de profesional, y lideró a los Timberwolves de Minnesota a conseguir este domingo la victoria por 114-112 ante los Trail Blazers de Portland.

Los Timberwolves han ganado dos de sus últimos tres partidos y tienen marca de 2-6 con el nuevo entrenador Chris Finch, que llegó para ocupar el puesto del cesado Ryan Saunders.

Edwards anotó 12 de 24 tiros de campo, incluidos 6 de 14 intentos de triples, y acertó 4-4 desde la línea de personal, además de capturar cuatro rebotes y repartir dos asistencias, en los 37 minutos que estuvo en la pista.

Junto a Edwards, seleccionado con el número uno en el pasado sorteo universitario, el base español Ricky Rubio, aunque no tuvo su mejor inspiración en los tiros de campo, si fue factor ganador al conseguir 15 puntos y ser el segundo máximo encestador del equipo de Minnesota que acabó el partido con seis jugadores que lograron números de dos dígitos.

Rubio, que jugó 30 minutos como titular, anotó 3 de 10 tiros de campo, incluido un triple de cinco intentos, pero estuvo perfecto (8-8) desde la línea de personal.

El jugador de El Masnou también tuvo protagonismo dentro de la pintura con cinco rebotes -todos defensivos-, dio siete asistencias, perdió un balón y cometió tres faltas personales.

Mientras que su compatriota, el ala-pívot Juancho Hernangómez no tuvo números individuales brillantes, pero si hizo una buena labor de equipo que también ayudó al triunfo de los Timberwolves.

Hernangómez acabó con cinco puntos anotados tras acertar 2 de 6 tiros de campo, falló los cuatro intentos de triple que hizo, y acertó 1-1 desde la línea de personal.

El jugador internacional español, que disputó 23 minutos como reserva, capturó cuatro rebotes, dio una asistencia y cometió dos faltas personales.

El estadounidense dominicano Karl Anthony Towns esta vez no necesitó ser el líder para que los Timberwolves ganasen, pero aportó 13 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias en 40 minutos de acción, tras anotar 5 de 9 tiros de campo, incluido 1 de 4 triples y 2 de 6 desde la línea de personal.

Los Trail Blazers (22-16), que en la noche anterior, en el mismo escenario del Target Center, de Minneapolis, habían vencido a los Timberwolves (121-125), esta vez no pudieron conseguir que los tantos decisivos cayesen de su lado.

A pesar que el base Damian Lillard logró 38 puntos, incluidos 6 triples de 13 intentos, capturó siete rebotes y repartió cinco asistencias.

El escolta Gary Trent Jr., que cada día consolida más su juego en el puesto de titular, que ocupó por la baja C.J.McCollum, lesionado en el pie izquierdo, llegó a los 21 puntos.

Los Trail Blazers siguieron por 25 partidos consecutivos sin McCollum y el pívot titular bosnio Jusuf Nurkic, quien también se encuentra lesionado con fractura de la muñeca de la mano derecha.

Mientras que el ala-pívot Robert Covington, que también comienza a tener mayor consistencia ofensiva anotó 19 puntos.

El veterano ala-pívot de origen puertorriqueño Carmelo Anthony volvió a ser el sexto jugador al salir del banquillo y anotar 16 puntos, pero no pudo decidir con sus tantos como lo hizo en el partido anterior, donde fue el líder.

La derrota le costó a los Trail Blazers (22-16) compartir con los Nuggets de Denver, que descansaron, el segundo puesto de la División Noroeste y el quinto de la Conferencia Oeste.