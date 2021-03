100-82. Ante los Cavaliers, los Hawks llegan a cinco victorias seguidas

En la imagen un registro de Nate McMillan (2d), entrenador interino de los Hawks de Atlanta, que ha guiado a su equipo a conseguir cinco triunfos seguidos en la NBA. Su más reciente victoria fue ante los Cavaliers de Cleveland a los que se impusieron 100-82. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Atlanta (EE.UU.), 14 mar (EFE).- Nada detiene a los nuevos Hawks de Atlanta bajo la dirección del entrenador interino Nate McMillan que consiguieron este domingo su quinta victoria consecutiva al imponerse por 100-82 a los Cavaliers de Cleveland.

El ala-pívot John Collins con un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes acabó como el líder de los Hawks (19-20), que ya ocupan el octavo puesto en la Conferencia Este, lo que les da derecho a estar en los playoffs.

Junto a Collins, otro hombre alto, el ala-pívot italiano Danilo Gallinari también destacó en el juego ofensivo con 20 puntos, cinco rebotes, una recuperación de balón y un tapón.

McMillan, quien sustituyó en el puesto a Lloyd Pierce, despedido hace dos semanas, tiene marca perfecta de 5-0 después de hacer cambios en la formación titular y darle más minutos a jugadores como el ala-pívot novato Nathan Knight, que salió de reserva y acabó como tercer máximo encestador con 16 tantos y capturó nueve rebotes, ambas sus mejores marcas como profesional.

El base Collin Sexton tuvo 15 tantos como líder encestador de los Cavaliers (14-24), pero no pudo evitar la tercera derrota consecutiva del equipo de Cleveland.

El escolta Darius Garland encestó 11 tantos y los reservas, el alero turco Cedi Osman y el pívot Javale McGee anotaron 10 puntos cada uno.

El ala-pívot Kevin Love, en su segunda salida luego de perderse 33 partidos por una distensión en la pantorrilla derecha, jugó sólo dos minutos y no intentó ni un tiro a canasta.

Los Cavaliers informaron que Love "no se sentía bien" y no quería arriesgarse a sufrir un revés en su recuperación.