Tribunal Electoral de Ecuador niega recurso a candidato que reclamaba fraude

Quito, 14 mar (EFE).- El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador negó hoy un "recurso subjetivo" presentado por el candidato presidencial indígena Yaku Pérez, quien ha denunciado ser víctima de un supuesto "fraude electoral" en su contra, en las comicios de la primer ronda de votaciones del pasado 7 de febrero.

El TCE, en una sentencia emitida este domingo, comunicó su decisión de "negar el recurso subjetivo contencioso electoral", que pretendía dejar sin efecto una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) para revisar sólo 31 de las más de 20.000 actas de escrutinio que el candidato exigía un recuento voto a voto.

El fallo del Tribunal está suscrito por los jueces electorales Arturo Cabrera, Guillermo Ortega, Patricia Guaicha, Joaquín Viterí y Fernando Muñoz.

Con esta decisión, el candidato indígena pierde la posibilidad de pelear por el segundo lugar de la votación del 7 de febrero, lo que le hubiese permitido disputar una segunda y definitiva ronda de la elección presidencial el próximo 11 de abril.

El escrutinio preliminar del CNE de la primera vuelta ubicó en el primer lugar al progresista Andrés Arauz, con el 32,72 % de votos, seguido del conservador Guillermo Lasso (19,74%) y el indígena Yaku Pérez (19,39%), los tres mejor ubicados de entre los dieciséis candidatos inscritos.

Sin embargo, Arauz no alcanzó la votación suficiente para obtener la Presidencia en esa sola elección, por lo que se requiere de la segunda vuelta entre los dos más votados, que en este caso será Lasso.

El Consejo Nacional Electoral decidió el pasado 26 de febrero reducir a solo 31 las actas para el proceso de recuento de votos que había solicitado Pérez sobre más de 20.000 actas del escrutinio, por sospechar un supuesto "fraude electoral" en su contra y, por consecuencia, reclamar su paso al balotaje del 11 de abril.

Pérez y Lasso habían acordado el pasado 12 de febrero ir a un recuento masivo de votos en 17 provincias del país, pero el entendimiento se derrumbó un día después, cuando el conservador consideró que el acuerdo podía caer en el plano de la ilegalidad.

Grupos indígenas, liderados por el movimiento Pachakutic, brazo electoral del movimiento indígena, ha efectuado protestas contra lo que han denominado "fraude electoral".

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ha exigido una mayor transparencia en el proceso de votaciones, no ha descartado nuevas movilizaciones y ha adelantado que no apoyará ni a Arauz ni a Lasso en la segunda vuelta electoral.

De momento, el CNE continúa con su cronograma de trabajo de cara a la segunda ronda de los comicios presidenciales, cuya campaña arrancará el próximo 16 de marzo y se extenderá hasta el 8 de abril.

El próximo 21 de marzo se tiene previsto el debate presidencial entre Arauz y Lasso, los dos aspirantes finalistas para suceder al actual mandatario, Lenín Moreno, quien abandonará el poder el próximo 24 de mayo.