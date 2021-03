Trámite y supervivencia

Vista de los jugadores del Bayern de Munich durante el partido ante el Lazio de Liga de Campeones. EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI/Archivo

Madrid, 14 mar (EFE).- El cartel de los cuartos de final de la Liga de Campeones quedará configurado la próxima semana, cuando se completen los cuatro duelos restantes de la vuelta de octavos, con el Bayern Múnich y el Manchester City a un paso de la clasificación y el resto con todo en juego.

El primer tramo de la ronda terminó con el éxito de los equipos que lograron encarrilar la situación en la ida. No hubo remontada alguna y los que afrontaron el compromiso con el marcador a favor lograron proteger sus resultados.

Fue el caso del París Saint Germain, el Borussia Dortmund, el Liverpool y también el Oporto, que dejó fuera al Juventus, el único campeón de grupo que ha descarrilado en las eliminatorias.

El Real Madrid y el Chelsea cerraron el primer partido con victorias ajustadas que mantienen en el aire sus cara a cara con el Atalanta y el Atlético Madrid, respectivamente.

El Manchester City, que ganó con autoridad a domicilio al Borussia Monchengladbach (0-2) y el Bayern Múnich, que goleó al Lazio en Roma (1-4) disponen de un panorama más despejado.

El Real Madrid recibe al Atalanta en el estadio Alfredo Di Stéfano el martes. Ganó el equipo español con apuros en la ida a un rival que jugó desde el minuto 17 con un jugador menos por la expulsión de Remo Freuler.

El representante italiano, atrevido, osado y al margen de la presión, apurará sus opciones para estar en cuartos. "Simplemente tenemos que ganar en Madrid. No hay que darle muchas vueltas, solo tenemos una opción", advierte el técnico del Atalanta Gian Piero Gasperini.

En una situación parecida a la del conjunto transalpino se encuentra el Atlético Madrid, que perdió por el mismo marcador (0-1) en el Arena Natjionala de Bucarest, donde jugó como local por las restricciones impuestas a los británicos en España por la variante del coronavirus. No pudo jugar en el Metropolitano el cuadro de Diego Pablo Simeone, que acude a Stamford Bridge como líder de LaLiga, pero con cierta preocupación tras ceder el sábado un empate frente al Getafe.

El Atlético Madrid se aferra a la temporada pasada, cuando acabó con el Liverpool a domicilio. Ahora acude a Londres ante un rival al alza desde la llegada a su banquillo de Thomas Tuchel como sustituto de Frank Lampard, invicto en 12 encuentros, pero que el sábado tampoco pudo pasar del empate sin goles frente al Leeds de Marcelo Bielsa.

Más desniveladas están las otras dos eliminatorias. El Manchester City, dominador incuestionable de la Premier y que acumuló veintiún triunfos seguidos, recibe al Borussia Monchengladbach, al que ganó en la ida por 0-2. El equipo de Marco Rose asume la dificultad de dar un giro a la situación. El conjunto inglés acumula 616 minutos sin encajar un gol en la Liga de Campeones.

El campeón tiene el camino despejado hacia cuartos. El Bayern Múnich goleó a domicilio al Lazio que afronta una misión imposible. Hansi Flick tiene margen y metido también en la pelea por el liderato de la Bundesliga contempla la opción de resguardar a alguno de sus pilares del equipo ante el momento decisivo de la temporada.