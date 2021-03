Tenis.-Sara Sorribes alza su primer título WTA en Guadalajara

14/03/2021 La tenista española Sara Sorribes logra el primer título WTA de su carrera en el torneo de Guadalajara (México) CENTROAMÉRICA DEPORTES MÉXICO ABIERTO ZAPOPAN/WTA



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La tenista española Sara Sorribes ha alzado el primer título WTA de su carrera en el torneo de Guadalajara (México), de categoría WTA 250 y disputado sobre pista dura, después de vencer esta madrugada en dos sets a la canadiense Eugenie Bouchard (6-2, 7-5).



La castellonense, actual número 71 del mundo y cuarta cabeza de serie del certamen mexicano, certifica así su primer entorchado en su primera final en el circuito WTA. Todo en una semana en la que perdió su primer set en el evento en un 'tie-break' para después ganar diez consecutivos para levantar el trofeo.



"Estoy muy, muy feliz con la forma en que jugué y con haber podido ganar. Estoy orgullosa de la manera en que manejé las emociones, no es fácil jugar una primera final. Estoy muy contenta con mi actitud", manifestó tras la final.



"Trato de quedarme siempre con lo positivo. Creo que soy una persona muy positiva, y solo trato de pensar que si no gané un partido, fue porque no era mi momento y porque fueron mejores que yo, porque necesitaba mejorar más", añadió sobre sus anteriores intentos frustrados de luchar por títulos.



En casi dos horas de juego, Sorribes salvó 9 de los 12 puntos de rotura a los que se enfrentó, y ganó dos tercios de los puntos de resto del segundo servicio. Dos quiebres le bastaron para adjudicarse el primer parcial, donde sobrevivió a siete bolas de 'break' y dominó los puntos largos.



Salió victoriosa también del intercambio de roturas de la segunda manga (3-1), pero tuvo que reaccionar después de que Bouchard ganase cuatro juegos consecutivos para poner el 5-3 con saque para llevarse el set. Sin embargo, respondió con un 'contrabreak' y ya no volvió a permitir a su adversaria ganar un juego.