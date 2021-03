Tenis.-AMP.- Tenis.- Medvedev triunfa en Marsella y pasa a Nadal como número dos del mundo

Garín se corona en casa con el título de Santiago



El tenista ruso Daniil Medvedev triunfó (6-4, 6-7(4), 6-4) sobre el francés Pierre-Hugues Herbert este domingo en la final del torneo de Marsella, de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura, para estrenar su palmarés este año, sumar su décimo título ATP y celebrar el número dos del mundo que ya tenía en su mano.



Medvedev, que hace tres semanas tuvo el mal trago de perder la final del Abierto de Australia, festejó en suelo francés un título peleado ante el local Herbert. El ruso se llevó un primer set igualado, después de un intercambio de 'breaks'. La segunda manga tuvo también alternativas para ambos, pero esta vez no llegaron las roturas y el set se decidió en la muerte súbita.



Ahí mantuvo sangre fría el jugador galo para remontar y forzar el tercer set de la final. Medvedev tuvo que sudar, exigido al máximo, para cerrar el triunfo al resto con el 'break' decisivo. El ruso, que se vio al límite y protestó al juez de silla incluso con el partido terminado, alzó su décimo título ATP y este lunes será número dos del mundo, pasando al español Rafa Nadal.



El español, que por sus dolencias en la espalda no juega estos días ni en Francia ni en los torneos de Doha y Dubai, ya sabía al inicio de la semana que perdería el número dos. Además, Medvedev es el primer jugador fuera del 'Big 4' en alcanzar el segundo escalón del ranking mundial desde Lleyton Hewitt en 2005.



Por otro lado, este domingo dejó también la victoria de Cristian Garín en la final del torneo de Santiago sobre el argentino Facundo Bagnis, quien jugaba su primera final, por 6-4, 6-7(3), 7-5. El jugador local triunfó en casa, como no hacía un chileno desde Fernando González en 2009 en Viña del Mar, donde llegó sin partidos ganados esta temporada, para alzar su quinto título ATP.