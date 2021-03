Tagliafico iguala a Cvitanich como el argentino con más goles en Países Bajos

EFE/EPA/OLAF KRAAK

La Haya, 14 mar (EFE).- El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico igualó hoy a Darío Cvitanich como el argentino que más goles ha metido en Países Bajos, con un total de trece tantos.

“La verdad que no me imaginaba alcanzarlo. Cuando llegue quería jugar, hacerlo de la mejor manera y ayudar al equipo, pero nunca imaginé ser el máximo goleador argentino en un club como Ajax junto con Darío”, dijo el internacional argentino a Efe.

Tagliafico anotó la segunda diana de su equipo contra el Zwolle en el minuto 38 (0-2), cuando se vistió momentáneamente de delantero centro y remató desde el área pequeña un pase horizontal de Dusan Tadic.

“No es mi función principal en el campo, pero si vienen más goles siempre es una buena noticia para mí y para el equipo”, añadió el lateral, que explicó que “la forma de jugar del Ajax” le posibilita “añadir más características” a su estilo de juego.

La victoria del club de Amsterdam lo mantiene como líder de la Eredivisie a ocho puntos del segundo clasificado, el PSV Eindhoven, a pesar de haber jugado un partido menos.

Tagliafico debutó como internacional con Argentina en junio de 2017 y llegó a Amsterdam proveniente del Independiente en enero de 2018. Desde entonces, ha sido un fijo en el once inicial de Erik ten Hag.

En la temporada 2018/19, se alzó con la Eredivisie y la Copa de Países Bajos y llegó a las semifinales de la Liga de Campeones.

El delantero Darío Cvitanich, actual jugador del Racing de Argentina, metió trece tantos entre las temporadas 2008/09 y 2009/10, todos en su primera etapa como jugador del Ajax.