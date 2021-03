Siria.- La UE asegura que "no apartará la mirada" de Siria en la conmemoración de los diez años de conflicto

31/01/2021 Escenario de una explosión en la localidad siria de Azaz POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA INTERNACIONAL SIRIA NAYEF ALABOUD / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Bruselas avisa que renovará en mayo las actuales sanciones contra Siria si continúa la represión de las autoridades



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha asegurado que "no apartará la mirada" de Siria y ha manifestado su deseo de actuar como mediador en un renovado esfuerzo de paz tras diez años de conflicto, siempre y cuando el Gobierno sirio, al que ha responsabilizado de buena parte del "enorme sufrimiento humano" causado por la guerra, se preste a la celebración de elecciones libres.



"La brutal represión ejercida por el régimen sobre el pueblo sirio y su incapacidad para abordar las causas profundas del levantamiento han dado lugar a un conflicto armado intensificado e internacionalizado", ha denunciado en un comunicado el máximo responsable diplomático de la UE, Josep Borrell.



En la nota, Borrell afirma que, en los últimos diez años, se han cometido "innumerables abusos y violaciones de los Derechos Humanos y graves violaciones del Derecho Internacional por todas las partes, en particular por el régimen sirio, (que) han causado un enorme sufrimiento humano".



"La rendición de cuentas por todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos es de suma importancia como requisito legal y como elemento central para lograr una paz sostenible y una reconciliación genuina en Siria", ha añadido.



La Unión Europea recuerda que la crisis de los refugiados sirios es la mayor crisis de desplazamiento en el mundo, con 5,6 millones de refugiados registrados y otros 6,2 millones de personas desplazadas dentro de Siria y sin condiciones para su regreso seguro, voluntario, digno y sostenible de conformidad con el Derecho Internacional.



UN CONFLICTO SIN FINAL A LA VISTA



La UE, que recuerda que "el conflicto en Siria está lejos de terminar", asegura que se mantiene firme en sus exigencias al Gobierno sirio, al que pide "el fin de la represión y la liberación de los detenidos, así como el compromiso en la plena aplicación" de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, que estipula la celebración de elecciones libres y justas en Siria, bajo la supervisión de la ONU y "con los más altos estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas".



"Sin avances creíbles y mientras continúe la represión, las sanciones específicas de la UE a los principales miembros y entidades del régimen se renovarán a finales de mayo", ha avisado Borrell en este sentido.



Además, Borrell denuncia que "las elecciones organizadas por el régimen sirio, como las elecciones parlamentarias del año pasado o las elecciones presidenciales a finales de este año, no pueden cumplir estos criterios y, por lo tanto, no pueden contribuir a la solución del conflicto ni dar lugar a ninguna medida de normalización internacional con el régimen sirio".



"La Unión Europea no puede ni querrá apartar la mirada, ya que el futuro de Siria y su pueblo son rehenes del conflicto", ha lamentado el alto representante de la UE para Política Exterior, a pocas semanas de la celebración, los días 29 y 30 de marzo, de una una quinta conferencia en Bruselas sobre el futuro del país, que contará con la participación de gobiernos y organizaciones internacionales, así como de la sociedad civil siria.



En este sentido, Borrell ha reiterado el compromiso de la UE para "mejorar el diálogo entre todos los actores internacionales con influencia en la crisis siria y les pide que unan fuerzas en la conferencia para reafirmar y consolidar un fuerte apoyo a una solución política de conformidad con la resolución de la ONU.



"No puede haber una solución militar para este conflicto: la paz y la estabilidad sostenibles solo pueden lograrse mediante una solución política genuina, inclusiva y completa dirigida por Siria, con la participación plena y efectiva de las mujeres y las preocupaciones de todos los segmentos de la sociedad siria tomadas en cuenta", ha añadido. en Siria.



Tras haber aportado unos 24.000 millones de euros durante la última década, la Unión Europea y sus Estados miembros siguen siendo los principales contribuyentes a la satisfacción de las necesidades generadas por el conflicto. "El pueblo sirio", ha remachado Borrell, "sigue contando con el pleno apoyo político y humanitario de la Unión Europea, en la búsqueda de un futuro pacífico y sostenible".