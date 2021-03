Siria.- La Policía de Londres abre una investigación a la primera dama de Siria por presunta incitación al terrorismo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La Policía Metropolitana de Londres ha abierto una investigación preliminar que podría derivar en la privación de la nacionalidad británica a la primera dama de Siria, Asma al Assad, por un presunto delito de incitación a actos terroristas, según han informado fuentes policiales al 'Sunday Times'.



"Podemos confirmar que la unidad de la Policía Metropolitana (Met) para crímenes de guerra recibió una denuncia el 31 de julio de 2020 en relación con el conflicto que está en curso en Siria. La denuncia está en proceso de evaluación por parte de responsables de la unidad para los crímenes de guerra", según un portavoz.



La investigación alega que la primera dama, de 45 años, nacida en la capital británica, y que se mudó a Siria tras contraer matrimonio en 2000 con el presidente sirio, Bashar al Assad, es culpable de alentar el terrorismo a través de su apoyo manifiesto al Ejército del país, al que ONG e instituciones y relatores internacionales responsabilizan de atacar deliberadamente a la población civil en múltiples ocasiones durante el conflicto.



El equipo de abogados Guernica 37, especializado en litigios transnacionales, envió a la Policía pruebas de que Asma al Assad mantiene una posición del poder en la clase dominante siria, en particular gracias a la red de organizaciones caritativas que dirige, y "ha expresado públicamente su apoyo al Ejército nacional".



Se desconoce si los fiscales van a querer continuar con un juicio 'in absentia', pues es poco probable, por no decir imposible que la primera dama de Siria cumpla con una citación judicial en Reino Unido. Ante esta tesitura, se podría emitir la llamada "notificación roja" a través de Interpol, lo que impediría a Asma Asad viajar fuera de Siria sin exponerse a un posible arresto.



Cabe recordar que la primera dama está sancionada por EEUU desde diciembre de 2020 por "impedir los esfuerzos para promover una solución política" y "encabezar los esfuerzos en nombre del régimen para consolidar su poder económico y político, incluido el uso de sus llamadas organizaciones caritativas y de la sociedad civil".