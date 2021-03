Se inician las elecciones primarias de tres partidos en Honduras

Un hombre ejerce su derecho al voto durante las elecciones primarias hoy en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 14 mar (EFE).- Las elecciones primarias de tres partidos políticos de Honduras, a las que están convocados 4,8 millones de hondureños, se iniciaron a las 07:00 horas locales (13:00 GMT) de este domingo.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, dio por iniciada la jornada en un centro de votación en el Instituto Central Vicente Cáceres, de Tegucigalpa, con un llamamiento a concurrir a las urnas.

Las primarias son previas a las elecciones generales del 28 de noviembre, que serán las undécimas desde que Honduras retornó a la democracia, en 1980, después de varios años de regímenes militares.

La apuesta de la oposición política es por sacar del poder al Partido Nacional, que lleva tres períodos consecutivos, los dos últimos al frente de Juan Orlando Hernández.

El presidente Hernández ejercerá el sufragio en la ciudad de Gracias, departamento occidental de Lempira, de donde es originario.

Según la agenda electoral, las votaciones finalizarán a las 16:00 horas locales (22:00 GMT), aunque si fuera necesario en algunos centros, por afluencia de votantes, se prolongarían una hora más.

En la contienda participan los partidos Nacional, en el poder; Libertad y Refundación (Libre), primera fuerza de oposición, y Liberal, segunda, para elegir a un candidato a la presidencia del país, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.

Los aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Nacional son Mauricio Oliva, presidente del Parlamento, y Nasry Asfura, alcalde de Tegucigalpa.

Los precandidatos presidenciales de Libre son Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009; Nelson Ávila, Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez.

Por el Partido Liberal los precandidatos son Luis Zelaya, quien perdió en los comicios generales de noviembre de 2017; el exministro de la Presidencia Yani Rosenthal, y el diputado Ángel Darío Banegas.

El sábado, una de los tres consejeros del CNE, Rixi Moncada, dijo en rueda de prensa que en las elecciones primaria no habrá una transmisión de resultados de las votaciones, solamente la divulgación de datos de las de las urnas que vayan ingresando al centro de cómputo del organismo en Tegucigalpa.

Debido a problemas en el Registro Nacional de las Personas (RNP), muchos jóvenes de 18 años, que por primera vez podrían votar, no lo harán porque el organismo no pudo extenderles a tiempo su carné de identidad, según denuncias difundidas en medios locales de prensa.

El RNP inició en 2020 la emisión del nuevo documento nacional de identificación de los hondureños, el cual no ha sido posible que todos los enrolados lo tuvieran a tiempo antes de las elecciones, aunque los mayores de 18 años podrán ejercer el sufragio con el viejo documento personal, que caducará en mayo.

El mismo organismo resolvió darle prioridad a la entrega del nuevo documento a los jóvenes que por primera vez van a votar, mientras que los mayores de 18 años deberán esperar que pasen las elecciones para que puedan reclamarlo.

Las elecciones se celebran con medidas de bioseguridad en los centros de votación por la pandemia de covid-19 que afecta a Honduras desde hace un año y que ha dejado más de 177.000 contagios y cerca de 5.000 muertos.