Ricky Martin procuró en la pandemia que sus hijos no sintieran su ansiedad

En la imagen, el artista puertorriqueño Ricky Martin y su hijo Matteo. EFE/Nina Prommer/Archivo

San Juan, 14 mar (EFE).- Ricky Martin se centró durante la pandemia en ser un buen padre y procurar que sus hijos no sintieran la ansiedad que él estaba padeciendo por la crisis sanitaria.

En una entrevista con la revista estadounidense People, publicada este domingo, reveló que su familia "estaba muy bien" pero que él sentía ansiedad.

"Yo estaba controlando a mis hijos todo el tiempo, solo para asegurarme de que no sintieran la ansiedad que yo estaba sintiendo, para ser honesto", afirmó

Indicó que, pese a estar "realmente ansioso", la creación de su álbum "Pausa" se convirtió en su "mejor medicina".

Junto a "YHLQMDLG", de Bad Bunny; "Por Primera Vez", de Camilo; "Mesa Para Dos", de Kany Garcia; y "3:33", de Debi Nova, "Pausa" compite este domingo por el galardón en la categoría de Mejor álbum de pop latino en la entrega de los premios Grammy.

El cantante sostuvo que al principio de la pandemia contó con el apoyo de su madre, quien cuando estuvo de visita en Los Ángeles finalmente se quedó cuando la situación por la covid-19 empeoró en todo Estados Unidos, para ayudar a cuidar a sus hijos con su esposo Jwan Yosef, los gemelos Matteo y Valentino, de 12, Lucia, de 2 y Renn, de 17 meses, mientras se centraba en su disco.

"Estaban muy felices de estar con sus abuelos porque afortunadamente mi madre estuvo con nosotros los primeros cuatro meses de la pandemia", dijo.

"Ella vino a visitarnos a Los Ángeles y yo le dije: 'Mamá, no vas a ir en otro avión para volver a casa. Lo siento. Te quedarás con nosotros'", subrayó.

"Fue genial que ella estuviera con nosotros", agrega.

"Mientras todo el mundo se estaba volviendo loco, decidí terminar mi álbum y ayudó mucho que ella estuviera", indicó a People.

A su vez, explicó que su esposo tomó las fotos para el álbum "Pausa" y sus hijos ayudaron a elegirlas.

"Mis hijos me ayudaron a elegir las fotos. Fueron realmente honestos sobre las imágenes que les encantaban y las que odiaban", agrega.

Por último, reveló que durante los últimos meses ha estado viviendo en su casa de Puerto Rico, donde sus hijos han podido pasar aún más tiempo con la abuela.

"No puedo quejarme. Esto (Puerto Rico) es hermoso. Estoy con mi familia. He estado aquí durante bastante tiempo después de hacer la cuarentena y todas las pruebas para todos (...) Estoy muy feliz de estar aquí", concluyó.