"Preocupa" a Ankara la apertura de una oficina diplomática checa en Jerusalén

Estambul, 14 mar (EFE).- El Gobierno turco manifestó este domingo su "preocupación" por la posibilidad de que la reciente apertura de una oficina diplomática de la República Checa en Jerusalén pueda "erosionar" el estatus de la ciudad disputada.

"Este paso tiene características que favorecen los intentos de erosionar el estatus de Jerusalén, uno de los parámetros principales del conflicto palestino-israelí", señaló el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado publicado en su web oficial.

El primer ministro checo, Andrej Babis, inauguró el jueves pasado en Jerusalén una dependencia de la embajada en Tel Aviv encargada de "cuestiones políticas, cooperación económica y actividades consulares".

La división del histórico territorio de Palestina en un estado judío y uno árabe, propuesta por Naciones Unidas en 1948, prevé un estatus internacional para Jerusalén, por lo que la comunidad internacional no ha reconocido la anexión unilateral de la ciudad por Israel en 1980 y su proclamación como capital, mientras no se resuelva el conflicto palestino.

La República Checa se convirtió así en el segundo país europeo en abrir una sede diplomática con este rango en la Ciudad Santa, algo que también ha hecho Honduras.

Sin embargo, Babis no mencionó la promesa, realizada en 2018 por el presidente checo, Milos Zeman, de trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, un paso que hasta ahora solo han dado Estados Unidos y Guatemala.